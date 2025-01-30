Türkiye'den Suriye'ye Teknik Ziyaret

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Bakanlık heyeti, teknik görüşmelerde bulunmak üzere dün Suriye'ye ziyarette bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bugün Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Bakanlık'tan bir heyetin dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'yi ziyaret ettiğini belirtti. MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral Altındağ başkanlığındaki Türk heyeti, yeni Suriye Yönetimi Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.