Türkiye'den Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika
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Türkiye'den Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi

Türkiye\'den Venezuela\'ya Arama Kurtarma Ekibi
28.06.2026 04:00
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Türkiye, Venezuela'daki büyük depremler sonrası arama kurtarma ekipleriyle yardım göndermeye başladı.

Türkiye'den yola çıkan arama kurtarma ekipleri insani görevlerini yerine getirmek üzere, büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya geldi.

İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas'taki Simon Bolivar Havalimanı'na ulaşan ekipleri Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.

Büyükelçi Karamanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi." dedi.

Karamanoğlu, depremlerin başkent Caracas dahil birçok eyaleti kapsadığını belirterek, "En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Venezuela makamlarının da arama kurtarma ekiplerinin gelişine teşekkür ettiğini aktaran Karamanoğlu, "Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD'a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamanoğlu, "Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız." dedi.

"Sadece yardım değil Türk halkının yardımseverliğini getirdik"

Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Venezuela'da meydana gelen depremler dolayısıyla tam donanımlı bir arama bir kurtarma birliğiyle 4 arama kurtarma köpeğiyle Venezuela'ya geldiklerini söyledi.

Bahtiyar, "Sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik. Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız." şeklinde konuştu.

"Bölgede 24 saat kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız"

AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, "Peş peşe meydana gelen depremler neticesinde büyük bir yıkım oluştu Venezuela'da. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına buraya gelmiş bulunuyoruz. AFAD, BM'ye akredite edilmiş ağır seviyede bir ekiple bölgeye geldi." dedi.

Erten, "Bölgede 24 saat esasına uygun olarak kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığından UMKE ekiplerimiz var. Enkazdan çıkan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini yapacaklar. Bununla beraber, enkaz haricinde afetten etkilenen insanların normal hayata dönme çabaları için Türk Kızılaydan da 2 temsilcimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Venezuela, Caracas, Türkiye, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Venezuela'ya Arama Kurtarma Ekibi - Son Dakika

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