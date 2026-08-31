Türkiye'den Yapay Zeka İçin GPU Programı - Son Dakika
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Türkiye'den Yapay Zeka İçin GPU Programı

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Türkiye, girişim ve KOBİ'lere yapay zeka için GPU erişimini kolaylaştıracak program başlatıyor.

Türkiye, yapay zeka geliştiren girişimler, KOBİ'ler ve araştırmacıların yüksek maliyetli hesaplama altyapısına erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Herkes İçin GPU (Grafik İşlem Birimi) Programı"nı devreye alacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yapay zeka modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gerekli altyapıya erişim sağlanmasına yönelik uygulama başlatılacak.

Ulusal Yapay Zeka Araştırma Kaynağı Programı olarak uygulamaya alınacak "Herkes İçin GPU Programı" ile girişimler, KOBİ'ler ve araştırmacılara dünya standartlarında hesaplama gücü adil ve öngörülebilir koşullarda sunulacak.

Program, akredite yerli veri merkezleri, TÜBİTAK ULAKBİM Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) dahil ulusal yüksek başarımlı hesaplama altyapısı ile Ulusal Hesaplama Portföyü'ndeki kapasiteyi tek çatı altında birleştirecek.

Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılmasında kullanılan grafik işlem birimi kapasitesi, "GPU-saat" kredileri üzerinden kullandırılacak.

Bu modellerin eğitilmesi ve çalıştırılması için yüksek miktarda işlem gücüne ihtiyaç duyulurken bu kapasitenin maliyeti özellikle küçük ölçekli şirketler için önemli bir gider oluşturuyor.

Programla girişim, KOBİ ve araştırmacıların yapay zeka modellerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları yüksek hesaplama kapasitesine erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

İlk aşamada 2 milyon GPU-saat

Programın ilk çağrısı 6 ay içinde açılacak. İlk aşamada en az 5 akredite yerli veri merkeziyle kapasite sözleşmesi imzalanarak araştırmacılar, girişimler ve KOBİ'lere yılda en az 2 milyon GPU-saat kredi tahsis edilecek.

Bu kapasitenin en az yüzde 40'ı teknogirişimlere ayrılacak. Yıllık toplam tahsisin 2028 sonuna kadar en az 20 milyon GPU-saate yükseltilmesi hedefleniyor.

Eğitim ve çıkarım süreçleri için farklı kredi paketleri hazırlanacak. Yapay zeka geliştirme alanında yetkinlik gösteren kullanıcılara birim kullanım (token) kredisi dahil esnek erişim modelleri sunulacak.

Yazılım ve mentörlük desteği de verilecek

GPU-saat kredileri, uygun girişim ve KOBİ'lere yazılım, bulut ve donanım destekleriyle paket halinde sağlanacak. Paketlerde teknik danışmanlık ve mentörlük desteği de yer alacak.

Programın hizmet kataloğu yalnızca ham hesaplama kapasitesiyle sınırlı olmayacak. Katalog, akredite hizmet sağlayıcıların model barındırma ve çıkarım hizmetlerini de kapsayacak.

Girişimler, KOBİ'ler, üniversite araştırmacıları ve kamu projeleri için ayrı erişim pencereleri ve tahsis kotaları belirlenecek.

Veri merkezlerinin akreditasyonunda enerji verimliliği, veri güvenliği, hizmet sürekliliği ile kullanıcıların model, veri ve kod varlıkları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması kriterleri aranacak.

Kamu projelerinde ayrı donanım yatırımları yerine öncelikle ortak hesaplama kapasitesinin kullanılması teşvik edilecek. Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yapay Zeka İçin GPU Programı - Son Dakika

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