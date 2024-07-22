Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."
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