Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahıslardan 4'ü FETÖ, 1'i DHKP-C, 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu olarak belirlendi. Bir kişinin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak amacıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

22.07.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Şahıslardan 1'inin ise PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan, Türkiye, İran, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:28:40. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Yunanistan ve İran'a geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement