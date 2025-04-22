Türkiye Deniz Yetki Alanları İçin Çalışma Grubu Kuruldu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere ortak bir çalışma grubu kurdu. Çalışma grubu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'ndan, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapmak üzere ortak bir çalışma grubu kurulduğu bildirdi.

Toplantıya, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Çağrı Erhan, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ile birlikte kurulların üyeleri Hakan Çavuşoğlu, Prof. Dr. Yücel Acer, Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Prof. Dr. Talat Canbolat katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin mevcut güvenlik ve dış politika meseleleri ele alınırken, bu alanlarda duyulan hukuki ve normatif düzenleme ihtiyaçları da gündeme geldi.

Kurullar, toplantı sonunda ortak çalışmanın tüm ilgili paydaşlarla genişletilerek sürdürülmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Özellikle mevzuat düzenlemeleri konusunda atılması gereken adımların belirlenmesi ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Yürütmesinin TBMM'den gerekli yasal düzenlemeleri talep etmesi için çalışmalar yapılmasına karar verildi.