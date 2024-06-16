Türkiye Diyanet Vakfı, 126 bin ihtiyaç sahibi aile için kurbanlıkların kesimine başladı - Son Dakika
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Türkiye Diyanet Vakfı, 126 bin ihtiyaç sahibi aile için kurbanlıkların kesimine başladı

Türkiye Diyanet Vakfı, Diyarbakır'da kestiği kurban etlerini, öncelik deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Gönüllüler tarafından kesilen kurbanlar, önce soğuk hava depolarında bekletilerek daha sonra paketlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Vakıf, hem yurt içi hem yurt dışında bağış alma sürecini sürdürüyor.

16.06.2024 17:02
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Türkiye Diyanet Vakfı, 126 bin ihtiyaç sahibi aile için kurbanlıkların kesimine başladı

DİYARBAKIR - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyarbakır'da kestiği kurban etlerini, öncelik deprem bölgesi olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Abdurrahim Alınaktan, bayramın birinci gününde 5 bin 40 hisseye denk gelen 720 büyükbaş kurbanlık hayvanın kesimine başladıklarını söyleyerek, şu anlık 126 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşacaklarını belirtti. Alınaktan, "Şu an Türkiye Diyanet Vakfı olarak bağışçılarımızın bize emanet etmiş olduğu 5 bin 40 hisseyi burada kesmek üzere bulunmaktayız. Söz konusu bağışlar başta deprem bölgesi olmak üzere çevre illerde yaklaşık 126 bin ihtiyaç sahibine verilmek üzere şu an kesilmektedir" dedi.

Kesilen kurbanları önce 4 derecelik soğuk hava depolarında beklettiklerini dile getiren Alınaktan, "Kestiğimiz kurban etleri öncelikle 4 derecelik soğuk hava depolarında bekletmekteyiz. Daha sonrasında etleri kemikten ayırarak 5 ve 10'ar kilo şeklinde paketleri eksi 35 derecede şokluyoruz. Burada soğuk hava üniteli araçlarımıza sevk etmek üzere gönderiyoruz. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Vakıflarının şu an bağış alma sürecinin hem yurt içi hem yurt dışında devam ettiğini dile getiren Alınaktan, "Bugün 17.00'a kadar yurt dışı bağışlarımız açık. Yarın da saat 17.00'a kadar yurt içi bağışlarımız açık olarak, il ve ilçe müftülükleri online olarak bağışçılarımız bağış yapabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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