Türkiye, Donanma Yeteneklerini Artırarak Bir Sonraki Uçak Gemisi Süper Gücü Olabilir

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ABD merkezli The National Interest dergisi, "Bir Sonraki Uçak Gemisi Süper Gücü Türkiye mi?" başlığıyla Türkiye'nin son zamanlardaki donanma yeteneklerine dikkati çekti.

Savunma haberleri üreten The National Interest dergisinde yayımlanan bir yazıda, TCG Anadolu'nun ardından geliştirilen ikinci uçak gemisiyle, Türkiye'nin donanma kabiliyeti ele alındı.

Yazıda, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'nun Türk Deniz Kuvvetlerine katılmasının ardından Türkiye'nin, ikinci uçak gemisini geliştirerek deniz kabiliyetlerini artırdığı ifade edildi.

TCG Anadolu'nun hizmete alınmasının ardından ikinci uçak gemisinin hazırlıklarının devam ettiğine işaret edilen yazıda, TCG Anadolu'nun, Türkiye'nin deniz özerkliğinde daha ileriye yönelik bir adımı temsil ettiği belirtildi.

Yazıda, TCG Anadolu'nun yüzde 70'inin yerli üretim olduğu, ikinci uçak gemisinin tamamen yerli olarak tasarlanıp inşa edileceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TCG Anadolu'nun " Türkiye Yüzyılı'nın temsilcisi" sözlerine atıfta bulunan yazıda, şunlar kaydedildi:

"İnsanlı ve insansız hava araçlarını desteklemek üzere tasarlanan taşıyıcı, önemli bir hava kanadı kapasitesine sahip olacak ve gelişmiş savunma sistemleriyle donatılacak, bu da Türkiye'nin denizcilik gücünü ve yeteneklerini genişletme konusundaki kararlılığını vurgulayacak."