(PRİŞTİNE) - A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımımız, Kosova'ya konuk oldu.
Milliler, 53. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası biletini aldı.
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Elde Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?