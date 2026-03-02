Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüyecek - Son Dakika
Türkiye Ekonomisi 2025'te %3,6 Büyüyecek

02.03.2026 11:47
ATO Başkanı Baran, 2025 için beklenen büyümenin Türkiye ekonomisinin direncini gösterdiğini vurguladı.

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 yılına ilişkin açıkladığı yüzde 3,6'lık büyümenin, Türkiye ekonomisinin direncini, reel sektörün üretim gücünü ve ülkenin potansiyelini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Baran, küresel ekonomide belirsizliklerin, sıkı para politikalarının ve jeopolitik risklerin devam ettiği bir dönemde kaydedilen yüzde 3,6'lık yıllık büyümenin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Dünya ekonomisinde enflasyonla mücadele politikalarının sürdüğü, finansmana erişimin zorlaştığı, ticarette korumacı eğilimlerin arttığı bir konjonktürde olunduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Yakın coğrafyamızda süren savaş ve çatışmalar, enerji maliyetleri, yeşil dönüşüm yatırımları ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma süreci iş dünyamız üzerinde ciddi baskılar oluşturuyor. Böyle bir ortamda 2025 yılını yüzde 3,6 büyüme ile tamamlamamız son derece kıymetli. Bu tablo, özel sektörümüzün dinamizmini ve ekonomimizin sağlam temeller üzerinde ilerlediğini gösteriyor."

Büyümeyi sektörler bazında da değerlendiren Baran, inşaat, bilgi-iletişim, ticaret, konaklama gibi alanların ekonomiye katkısının sürdüğünü ifade etti. Sanayi, gayrimenkul faaliyetleri, insan sağlığı sektörlerindeki sınırlı büyümenin incelenmesi ve bu alanlarda daralmayı önleyici tedbirler alınması gerektiğini kaydeden Baran, "Aynı şekilde yüzde 8,8 oranında gerileyen tarım sektörünü de mercek altına almamız ve iklim değişikliği gibi tüm etkilere rağmen sektörü büyütecek tedbirleri gündeme taşımamız elzem" değerlendirmesinde bulundu.

"Kalıcı büyüme için finansman imkanları güçlendirilmeli"

Baran, geçen yılın tamamında elde edilen yüzde 3,6'lık büyümenin ve 18 bin 40 dolarlık kişi başına milli gelirin, Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu bir performansa işaret ettiğini belirterek, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için finansman imkanlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Baran, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin omurgası, üretimin, istihdamın ve ihracatın ana taşıyıcısı olan KOBİ'lerimizin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yatırım iştahının desteklenmesi ve verimlilik artışına yönelik adımların hızlandırılması büyümenin devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadele sürecinde başarılı adımlar atılmasıyla birlikte finansman şartlarının daha elverişli hale gelmesi, büyümenin daha güçlü ve dengeli bir zemine oturmasını sağlayacaktır. İş dünyası olarak üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülkemiz için değer oluşturmaya devam edeceğiz."

Baran, ekonomik istikrarın güçlenmesi ve reform adımlarının kararlılıkla sürdürülmesinin, Türkiye'nin gelecek dönemde daha yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme patikasına ulaşmasını destekleyeceği görüşüne de açıklamasında yer verdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

