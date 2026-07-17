Türkiye-Endonezya medya ve diplomasi zirvesi

Türkiye ile Endonezya arasındaki köklü diplomatik ilişkiler, medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında Endonezya'nın başkenti Cakarta'da üst düzey yuvarlak masa toplantısı yapıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Endonezya arasındaki köklü diplomatik ilişkiler, medya, iletişim ve kamu diplomasisi alanlarında atılan tarihi adımlarla hukuki altyapının sahaya yansıtılması amacıyla 14 Temmuz'da Cakarta'da üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği İletişim Müşavirliği ve Büyükelçilik koordinasyonunda kamuya kapalı olarak icra edilen toplantı, iki ülkenin medya ekosistemine yön veren tepe yöneticilerini tek bir masada buluşturdu.

İki ülke arasındaki buluşmanın temelini, 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun yüksek himayelerinde imzalanan Mutabakat Zaptları (MOU) oluşturuyor.

İletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında yasal altyapıyı kuran bu anlaşmalar çerçevesinde; Anadolu Ajansı (AA) ile Endonezya Ulusal Haber Ajansı (ANTARA), TRT ile Endonezya ulusal yayıncıları TVRI ve RRI arasında bilgi, deneyim ve ortak habercilik politikalarını kapsayan kurumsal işbirlikleri tesis edildi.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında imzalanan protokollerin ardından, bu hukuki yapıyı pratik uygulama alanlarıyla canlandırmak üzere heyetlerin Cakarta'da buluşması kararlaştırıldı.

Türkiye delegasyonuna Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'ın başkanlık ettiği stratejik toplantıda, Endonezya tarafı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başdanışmanlığı düzeyinde temsil edildi.

Dezenformasyon, gastrodiplomasi ve teknoloji transferi

İki ülkenin küresel marka değerini tahkim etmeyi ve bilgi ortaklığını yukarı taşımayı hedefleyen buluşmada taraflar, üç temel stratejik odak alanı üzerinde somut bir yol haritası belirledi.

Buna göre, "Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi" odağında, küresel ölçekte ve dijital mecralarda karşılaşılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı ortak kriz ve refleks mekanizmaları kurulması, iki ülke kurumlarının stratejik mesaj uyumunun en üst seviyeye çıkarılması kararlaştırıldı.

"Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Sinerjisi" odağında ise kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasının yanı sıra son dönemde uluslararası alanda büyük ivme kazanan sıfır atık odaklı gastrodiplomasi gibi alanlarda küresel etki doğuracak ortak projelerin tasarlanmasının altı çizildi.

Ayrıca, "Medya ve Yayıncılık İş Birliği" odağında, AA, TRT, ANTARA, TVRI ve RRI arasında deneyim ve içerik paylaşımlarının artırılması; sektör profesyonellerine yönelik düzenli eğitim programları ve ileri medya teknolojilerinin transferinin sağlanması hedefi koyuldu.

"Yeni Bir Dönemin Başlangıcı"

Toplantının ardından Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği İletişim Müşavirliğinden yapılan değerlendirmede, bu tarihi toplantı ile Türkiye-Endonezya medya ekosistemine güçlü bir dinamizm kazandırıldığı ve yeni bir dönemin kapılarının aralandığı vurgulandı.

Masada kararlaştırılan somut ve vizyoner projelerin vakit kaybetmeksizin sahada hayata geçirilmesi amacıyla, taraflar arasındaki koordinasyon ve takip çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi.