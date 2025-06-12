Türkiye-Endonezya Su Altı Güvenliği İşbirliği

Kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik geliştirilen milli çözümler, Endonezya'da göreve hazırlanıyor.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen IndoDefence 2025 Fuarı kapsamında devlet kuruluşu PT-LEN ile kritik tesislerin su altından korunmasına yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.

Armelsan Satış, Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Başkanı Erdem Tümdağ, AA muhabirine, Türkiye'de ve yurt dışında kritik tesis ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu projeler dolasıyla bu alanda ciddi tecrübeye sahip olduklarını vurgulayan Tümdağ, bu kabiliyetlerin farkında olan Endonezya'dan da bu konuda yapılabilecek işbirliklerine yönelik mutabakat muhtırası imzalama talebi aldıklarını ifade etti.

Tümdağ, "PT-LEN ile özellikle Deniz Kuvvetleri uhdesinde yer alan ve denize konuşlu kritik tesislerin suyun altından korunmasına yönelik birlikte bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma, ileri dönemde ortak üretime evrilme potansiyeli de taşıyor." dedi.

Dalgıç, denizaltı ve mayınları tespit ediyor

Armelsan, su altı akustik sistemleri ve teknolojileri konusunda uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayisi şirketlerinden biri olarak çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

Kritik tesislerin ve limanların su altı güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları özellikle sonar sistemleri, uzaktan kumandalı insansız su altı araçları ve su altı sensör sistemleri üzerine yoğunlaşıyor.

Armelsan, bu kapsamda özellikle su altı tehditlerini tespit etme, izleme ve etkisiz hale getirme üzerine odaklanıyor.

Geliştirilen aktif sonar sistemleri, su altındaki dalgıç, denizaltı, mayın ve benzeri tehditlerin tespit, konumlandırma ve sınıflandırılmasında katkı sağlıyor.

Uzaktan kumandalı insansız su altı aracı KAŞİF, gözetleme ve kritik altyapıların korunmasında kullanılıyor.

Su altı sensör sistemleri, su altı ortamında veri toplama ve analiz imkanı sunuyor.

Armelsan, dalgıç tespit ve mayın avlama sonarları, uzaktan kumandalı insansız su altı araçları ve denizaltı savunma sistemleri gibi ürünleriyle kritik tesis ve limanların su altı güvenliğinde önemli rol oynuyor.