Türkiye enerji projeleri için uluslararası ikna çalışmalarını artırdı

28.04.2026 15:30
İran’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla oluşan enerji krizi sonrası Türkiye, enerji projelerinin uluslararası kabulü için yoğun çaba harcıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, projelerine yönelik uluslararası mesajlarla tarafları ikna etmek için yoğun iletişim faaliyeti yürütüyor. Antalya’daki Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi’nde Bakan Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının Avrupa’ya ulaştırılması, Basra’dan Akdeniz’e yeni boru hatları ve elektrik hatları gibi projeleri vurguladı. Hazar geçişi için boru hattı ve gemi alternatiflerinin masada olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Enerji Genel Müdürü Zafer Ateş, Türkmen gazı projesinin 90’lı yıllardan beri gündemde olduğunu ancak çeşitli nedenlerle hayata geçmediğini, şimdi ise olumlu bir görünüm olduğunu söyledi. Ateş, Türkiye’nin sadece geçiş güzergahı değil, alıcı ve satıcı olarak “Turkish Blend” gaz tedariği sağlayabileceğini vurguladı.

İkinci alternatif olarak Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı’nın Basra’ya uzatılması ve Irak’tan Akdeniz’e enerji güzergahı oluşturulması gündeme geldi. Katar-Türkiye doğalgaz boru hattının da önemine dikkat çekildi. Toplantıda Türkiye’nin Orta Koridor projesi, Çin’in Kuşak ve Yol Programı ve Üç Deniz Projesi ile entegrasyonu vurgulanırken, Azerbaycan ve Suudi Arabistan’ın yeşil elektriğinin Avrupa talebine yanıt vereceği belirtildi.

