Türkiye-Erbil İlişkileri Gelişiyor

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa ile ikili ilişkiler ve güncel bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X hesabından, Başkonsolos Topçu ve IKBY Başkan Yardımcısı Mustafa'nın görüşmesine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "IKBY Başkan Yardımcısı Şeyh Cafer Mustafa'yı ziyaret ettik. İkili ilişkilerimiz ve güncel bölgesel gelişmeler hakkında samimi bir sohbet yaptık. Nazik misafirperverliği için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.