Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuk görüşmeleri devam ediyor

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(ANKARA) - Türkiye'nin Etiyopya ve Somali arasındaki arabuluculuk girişimleri çerçevesinde görüşmeler Ankara'da devam ediyor.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Etiyopya ve Somali heyetleri arasındaki görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda sürüyor. Tarafların karşılıklı olarak bir araya gelmediği ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın koordinasyonunda Türkiye, Etiyopya ve Somali heyetleri ile ayrı ayrı görüşüldüğü öğrenildi. Sürecin uzun olduğunu kaydeden yetkili, "Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz" bilgisini verdi.