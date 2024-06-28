Türkiye FATF Gri Listeden Çıktı - Son Dakika
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Türkiye FATF Gri Listeden Çıktı

Mali Eylem Gücü (FATF) Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin 'gri liste'den çıktığını duyurdu. Ancak, Türkiye'nin izlemeye devam edileceğini belirten Kumar, tetikte kalmaları gerektiğini söyledi. FATF Genel Kurulu'nda, varlıkların geri kazanımı ve uluslararası işbirliği konuları tartışıldı ve 'siyah ve gri listeler' güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'nin 'gri liste'den çıktığını sosyal medya üzerinden duyurdu. FATF, üye ülkeleri periyodik olarak denetliyor ve Türkiye'yi 2021 yılında 'gri liste'ye almıştı.

28.06.2024 12:43
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(ANKARA) - Mali Eylem Gücü (FATF) Başkanı T. Raja Kumar, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu. Genel Kurul sonrası basına açıklama yapan Kumar, Türkiye "gri liste"den çıksa da izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Tetikte kalmaya devam etmeleri gerekiyor" dedi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Genel Kurulu, Singapur'da yapıldı. Dönem Başkanı T. Raja Kumar'ın liderliğindeki toplantılara ağ üyesi ülkelerin yanı sıra Uluslararası Para Fonu, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri Grubu da dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.

Delegeler, varlıkların geri kazanımı ve uluslararası işbirliği çerçevelerini daha da geliştirmek ve suçluları suç gelirlerinden daha etkin bir şekilde mahrum bırakmak amacıyla FATF Standartlarında yapılan revizyonların da dahil olduğu bir dizi kritik finansal konuyu tartıştı. Genel Kurul'da FATF'ın "siyah ve gri listeleri" güncellendi. Ayrıca, küresel finans sistemi için risk teşkil ettiği tespit edilen bazı yetki alanlarında kaydedilen ilerlemenin yanı sıra Hindistan ve Kuveyt için hazırlanan karşılıklı değerlendirme raporları da ele alındı.

Mehmet Şimşek, toplantıdan önce duyurdu: "Başardık"

FATF'ın güncellenmiş listeyi açıklamasına dakikalar kala, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden "Başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu.

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 21 Ekim 2021 yılında "gri liste"ye almıştı. FATF, üye ülkeleri karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetliyor.

FATF Başkanı duyurdu: Türkiye "gri listeden" çıktı

FATF Başkanı Kumar, genel kurulun ardından basın toplantısında konuştu. Kumar, finansal suçlarla mücadelenin tüm toplumlar için çok önemli olduğunu belirterek, genel kurul sonuçlarını şöyle açıkladı:

"Bütün ülkelerin revize ettiğimiz standartlara uymasını bekliyoruz. Birçok ülkenin kara para aklamayla mücadelede atması gereken çok fazla adım var."

Raja Kumar, Türkiye'nin "gri liste"den çıkarıldığını açıkladı. FATF ekibinin bu yıl Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Türkiye'nin "gri liste"den çıkmak için gereken adımları attığını tespit ettiğini hatırlatan Kumar,  "Bu adımlarla ilgili üç örnek vereyim: Kara para aklama ile ilgili kapsamlı soruşturma ve kovuşturmaların yürütülmesi, terörizmin finansmanı konusunda soruşturma ve kovuşturmalar ve risk temelli bir denetim anlayışının uygulanması" dedi.

FATF'tan Türkiye'yi "izleme devam" mesajı

Raja Kumar, "gri liste"den çıkmanın "mükemmel bir sisteme sahip olunduğu anlamına gelmediğini" vurgulayarak, "Daha yapacak çok şey var. FATF listelerinden ayrılan tüm ülkeler izlenmeye devam edecek. Tetikte kalmaya devam etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye FATF Gri Listeden Çıktı - Son Dakika

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