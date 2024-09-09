Boş Çerçeve Oyunu Dünya Prömiyerini Yaptı

Güncel

Tiyatro Frankfurt'un Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde sahneye koyduğu "Boş Çerçeve" adlı oyunun dünya prömiyeri Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl vefat eden Ayla Algan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği, Vedat Diri'nin kaleme aldığı oyunu Kamil Kellecioğlu yönetti.

Bir aile dramasını anlatan oyunun prömiyerine Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Muavin Konsolos Fatih Şahin, Kültür Ateşesi Ferruh Parmaksız, Eğitim Ateşesi Fatih Kılıç, oyunun yazarı Vedat Diri, yönetmen ve oyuncu Burcu Uygur, Gallus Tiyatrosu Direktörü Winfried Becker ve Program Direktörü Heike Bonzelius'un yanı sıra Türk ve Alman izleyiciler katıldı.

Programda konuşan Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, "Hayatım boyunca şunu gördüm, hayatında sanat olan, derinliği olan insanların her zaman için daha yapıcı, daha verimli, daha pozitif, çevresine daha çok katkı sağlayan insanlar olduklarına şahit oldum. Oyunumuzun konusu da böyle bir olgu. Ailelerine, çevrelerine, çalıştıkları topluma belirli bir derinlik katabiliyorlar. Çünkü sanat bizi ehlileştiriyor. Belirli bir letafet ve zarafet katıyor. O yüzden hepimizin hayatında sanat hep olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kellecioğlu, oyun provalarında çok çalıştıklarını, gece gündüz demeden özenle her ayrıntıyı ince ince düşünerek sahneyi hazırladıklarını belirterek, Türk tiyatrosunun Avrupa'da en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Oyunda Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol alıyor.

Reji asistanlığını Gonca Ekiz'in üstlendiği oyunun sahne konsepti ve tasarımını Hannan Aslan, dekor tasarımını Şahin Vural, kostüm tasarımını Demet Öztürk, müziklerini ise Cem Şimşek hazırladı.

Teknik ekipte Alperen Alan, Selin Topdemir ve Sevda Şahin'in görev aldığı, izleyiciye çift dilli bir tiyatro deneyimi sunan oyunun Almanca çevirisini ise Venüs Bekar yaptı.

"Boş Çerçeve" oyunu, 18-19 Ekim'de yeniden Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda sahnelenecek.