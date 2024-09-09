Boş Çerçeve Oyunu Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boş Çerçeve Oyunu Dünya Prömiyerini Yaptı

Tiyatro Frankfurt'un Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde sahneye koyduğu 'Boş Çerçeve' adlı oyunun dünya prömiyeri Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

09.09.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiyatro Frankfurt'un Türkiye Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde sahneye koyduğu "Boş Çerçeve" adlı oyunun dünya prömiyeri Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.

Tiyatro Frankfurt'tan yapılan açıklamaya göre, bu yıl vefat eden Ayla Algan'ın süpervizörlüğünü üstlendiği, Vedat Diri'nin kaleme aldığı oyunu Kamil Kellecioğlu yönetti.

Bir aile dramasını anlatan oyunun prömiyerine Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, Muavin Konsolos Fatih Şahin, Kültür Ateşesi Ferruh Parmaksız, Eğitim Ateşesi Fatih Kılıç, oyunun yazarı Vedat Diri, yönetmen ve oyuncu Burcu Uygur, Gallus Tiyatrosu Direktörü Winfried Becker ve Program Direktörü Heike Bonzelius'un yanı sıra Türk ve Alman izleyiciler katıldı.

Programda konuşan Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu, "Hayatım boyunca şunu gördüm, hayatında sanat olan, derinliği olan insanların her zaman için daha yapıcı, daha verimli, daha pozitif, çevresine daha çok katkı sağlayan insanlar olduklarına şahit oldum. Oyunumuzun konusu da böyle bir olgu. Ailelerine, çevrelerine, çalıştıkları topluma belirli bir derinlik katabiliyorlar. Çünkü sanat bizi ehlileştiriyor. Belirli bir letafet ve zarafet katıyor. O yüzden hepimizin hayatında sanat hep olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kellecioğlu, oyun provalarında çok çalıştıklarını, gece gündüz demeden özenle her ayrıntıyı ince ince düşünerek sahneyi hazırladıklarını belirterek, Türk tiyatrosunun Avrupa'da en iyi şekilde temsil edilmesi için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Oyunda Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol alıyor.

Reji asistanlığını Gonca Ekiz'in üstlendiği oyunun sahne konsepti ve tasarımını Hannan Aslan, dekor tasarımını Şahin Vural, kostüm tasarımını Demet Öztürk, müziklerini ise Cem Şimşek hazırladı.

Teknik ekipte Alperen Alan, Selin Topdemir ve Sevda Şahin'in görev aldığı, izleyiciye çift dilli bir tiyatro deneyimi sunan oyunun Almanca çevirisini ise Venüs Bekar yaptı.

"Boş Çerçeve" oyunu, 18-19 Ekim'de yeniden Frankfurt Gallus Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Frankfurt, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boş Çerçeve Oyunu Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 00:48:06. #1.13#
SON DAKİKA: Boş Çerçeve Oyunu Dünya Prömiyerini Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement