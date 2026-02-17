Türkiye-Fransa İkili Ticaret Zirvesi - Son Dakika
Türkiye-Fransa İkili Ticaret Zirvesi

17.02.2026 14:15
Ticaret Bakanı Bolat, İstanbul'da yapılan JETCO toplantısında ikili ticaret hedeflerini açıkladı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa ile 8. Dönem JETCO Toplantısı'nın İstanbul'da gerçekleştirildiğini kaydederek, 2025'te ikili ticaret hacminin 24 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını, Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun ise 8,7 milyar doları aştığını bildirdi. Bolat, "Fransız Bakan Sayın Forissier ile ikili ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB üyesi ülkelerle ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin ele alındığı Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizması kapsamında Fransa ile 8. Dönem JETCO Toplantısı'nın İstanbul'da yapıldığını duyurdu.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ETOK/JETCO mekanizmasının 2008 yılında ilk kez Fransa ile kurulduğunu aktaran, "AB üyesi ülkeler ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldığımız Ekonomi ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) mekanizmasını, 2008 yılında ilk kurduğumuz ülke olan Fransa ile, 8. Dönem JETCO Toplantısı'nı bugün İstanbul'da başarılı biçimde gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier ile birlikte eşbaşkanlık ettiklerini belirten Bolat, "Türkiye-Fransa JETCO Toplantısı'nda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin önümüzdeki döneme dair yol haritamızı belirledik" dedi.

Toplantıda ele alınan başlıklara ilişkin bilgi veren Bolat, "İkili ticaretimizin yanı sıra karşılıklı yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, üçüncü ülkelerde işbirliği, sanayi ve teknoloji, finans, vizeler, enerji ve tarım, çevre, ulaştırma ve lojistik sektörlerinde iş birliğimizi daha da derinleştirmek amacı ile kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca 3. ülkelerde yatırımlarda ortak iş birliklerini destekleyeceğimizde mutabık kaldık" ifadelerine yer verdi. Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmeler kapsamında Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve AB ile ilgili gündem başlıklarını derinlemesine ele aldık. Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaret hacminin 2025 yılında tarihinin en yüksek seviyesi olan 24 milyar dolara ulaştığını ve 2024 yılı itibarıyla Fransa'nın Türkiye'deki doğrudan yatırım stokunun 8,7 milyar doları aştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-Fransa arasında ticaret ve yatırımlar karşılıklı olarak ilerliyor. AB'nin ikinci en büyük ekonomisi olan ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından Fransa, AB içerisinde hem ihracat hem de ithalat açısından Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri konumundadır."

Fransız Bakan Sayın Forissier ile ikili ilişkilerimizi 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde bir üst seviyeye taşıma konusunda karşılıklı mutabakata vardık. JETCO Toplantısının tüm Türk ve Fransız iş çevrelerine yeni iş bağlantıları tesis etme ve yatırım planları yapmaya vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

