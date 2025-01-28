Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Soruşturmalara Tepki

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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısını haberleştiren gazetecilere ve medya kuruluşlarına başlatılan soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Haber kaynağının her sözünden gazetecinin sorumlu tutulması Anayasa'ya ve basın özgürlüğüne aykırıdır" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısını haberleştiren gazetecilere ve medya kuruluşlarına başlatılan soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

"Gazetecilik mesleğini yapmak her gün biraz daha zorlaşmaktadır"

"Türkiye'de sahada haber yapan gazetecileri potansiyel suçlu olarak görme alışkanlığı nedeniyle gazetecilik mesleğini yapmak her gün biraz daha zorlaşmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 27 Ocak Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda bilirkişi olarak aynı kişinin yer aldığını açıklamış, ardından başlatılan soruşturmaya, toplantıyı haberleştiren gazeteciler ve yayınlayan medya kuruluşları da dahil edilmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 'Yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir' ifadesi; gazetecilik açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bir ifadedir. Hangi partiye ait olursa olsun basın toplantılarının takip edilmesi ve bunun haberleştirilmesi suç değildir. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde yer aldığı üzere; 'Gazeteci; halkın bilgi edinme hakkı uyarınca, haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüğünü kullanırken kendi açısından sonuçları ne olursa olsun, gerçekleri çarpıtmadan aktarmak zorundadır. ve nihayetinde herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir.'

"Haber kaynağının her sözünden gazetecinin sorumlu tutulması Anayasa'ya ve basın özgürlüğüne aykırıdır"

Bu nedenlerle basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün kullanılmasının esas yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hak Anayasal güvence altındadır. Haber kaynağının her sözünden gazetecinin sorumlu tutulması Anayasa'ya ve basın özgürlüğüne aykırıdır. 'Basın toplantısını haberleştirdi' diye gazetecilere ve medya kuruluşlarına başlatılan soruşturmalardan vazgeçilmelidir. Bizler basının, görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak kamu yararını ilgilendiren her konuyu iletme görevi olduğunu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız"