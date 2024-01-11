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Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Başvuruları Başlıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ne başvurular 15 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ödüller, Basın, Televizyon-Radyo ve İnternet Gazeteciliği kategorilerinde yayımlanan eserlere verilecek. Ayrıca, Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül ve Kadın Haberi Ödülü de belirlenecek. Başvuruların detayları TGC'nin iletişim kanallarından öğrenilebilir.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Başvuruları Başlıyor
11.01.2024 - 18:23,
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ne başvurular başlıyor.

Cemiyetten yapılan açıklamada, 65 yıldır düzenlenen ödüller için 15 Ocak'ta başlayacak başvuruların 12 Şubat'ta son bulacağı belirtildi.

TGC Başarı Ödüllerinin "Basın", "Televizyon-Radyo" ve "İnternet Gazeteciliği" başlıkları altında 1 Ocak 2023–31 Aralık 2023 tarihleri arasında yayımlanan eserlere verileceği kaydedildi.

Başarı Ödülleri kapsamında, bir gazetecinin veya yayın organının bir yıllık çalışması dikkate alınarak, TGC başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül'ün belirleneceği aktarıldı.

Kadın Haberi Ödülü'nün ise TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından verileceği ifade edildi.

TGC önceki genel sekreter yardımcılarından Niyazi Dalyancı adına konulan Barış Gazeteciliği Ödülü'nü yönetim kurulunun belirleyeceği kaydedildi.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin "Basın" kategorisinde "Haber (siyasal, ekonomi, toplum, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin, spor)", "Köşe Yazısı", "Araştırma (tek veya seri)", "Röportaj-Söyleşi", "Sayfa Düzeni (birinci sayfa, iç sayfa)", "Karikatür (seri-bant dahil)" ve "Fotoğraf" dallarında verileceği belirtildi.

Televizyon kategorisinde "Televizyon Haber", "Haber Programı", "Haber Araştırma", "Belgesel", "Kültür-Sanat Programı", "Spor Programı" ve "Kamera Çalışması" alanlarında, "Radyo" kategorisinde ise "Haber" ve "Program" dallarındaki başvuruların ödüllendirileceği aktarıldı.

"İnternet Gazeteciliği" kategorisinde, "İnternet Haber", "İnternet Röportaj", "İnternet Özgün Köşe Yazısı", "Podcast Haber", "Podcast Program", "Dijital Platform Haberi" ve "Dijital Platform Program" dallarında ödüllerin sahiplerini bulacağı ifade edildi.

Ödüle aday eserlerin en geç 11 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'ya kadar "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Caddesi No: 1 Cağaloğlu/İstanbul" adresine iletilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden, 0212 513 83 00 numaralı telefondan, cemiyet@tgc.org.tr ve www.tgc.org.tr üzerinden alınabiliyor.

Kaynak: AA
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