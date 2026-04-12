Türkiye, Gen Bankalarında 122 Bin Tohumla Gıda Güvenliğini Garanti Altına Alıyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

12.04.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran başta olmak üzere bölgesel gerilimlerin gölgesinde gıda güvenliği yeniden gündeme gelirken, Türkiye gen bankalarında korunan 122 bin tohum ve 400 bin kapasiteli altyapısıyla muhtemel risklere karşı hazırlığını sürdürüyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, yerel (ata) tohumlarının Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından önemli olduğunu belirterek, bu tohumların sınıflandırıldığını ve TAGEM, TİGEM ve BÜGEM tarafından çoğaltılarak vatandaşlara ulaştırıldığını aktardı.

Atalay, Anadolu'nun biyoçeşitliliğinin neredeyse tamamının gen bankalarıyla muhafaza edildiğini, İzmir, Menemen ve Ankara'daki bankalarda tohumların farklı sıcaklıklarda saklandığını ifade etti. 2017'de başlatılan kampanyayla vatandaşların getirdiği yerel tohumların da bankalara eklendiğini belirten Atalay, gen bankalarının kapasitesinin 400 bin tohum olduğunu ve şu anda 122 bin tohum bulunduğunu, bunun Avrupa kıtasındaki bitki çeşitlerini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği, savaşlar ve göç gibi unsurların biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini belirten Atalay, bu risklere karşı en önemli güvencenin gen bankaları olduğunu ifade etti. Türkiye'nin çevre bölgelerdeki savaşlardan etkilenmediğini, hatta farklı ülkelerin genotiplerini de muhafaza altına alabildiğini söyleyen Atalay, son 20 yılda tohumculukta ihracatçı konuma gelindiğini ve başka ülkelere katkı verecek altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Atalay, gen bankasına eklenen yeni tohumların genomik açılımlarının tespit edilerek araştırmacılara açılacağını, böylece hangi genlerin hangi şartlara dayanıklı olduğunun belirleneceğini belirtti. Doğadaki nesli kaybolan bitkilerin gen bankasından alınarak tekrar yaşatılabileceğini vurgulayan Atalay, tohumculuğun sıkı kurallara tabi olduğunu ve Türkiye'de GDO'lu tohum kullanımının söz konusu olmadığını, ticari tohumların geleneksel ıslah yöntemleriyle elde edildiğini ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Çevre, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:55:18. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.