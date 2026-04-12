Türkiye, Gen Bankalarında 122 Bin Tohumla Gıda Güvenliğini Garanti Altına Alıyor

İran başta olmak üzere bölgesel gerilimlerin gölgesinde gıda güvenliği yeniden gündeme gelirken, Türkiye gen bankalarında korunan 122 bin tohum ve 400 bin kapasiteli altyapısıyla muhtemel risklere karşı hazırlığını sürdürüyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, yerel (ata) tohumlarının Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin korunması açısından önemli olduğunu belirterek, bu tohumların sınıflandırıldığını ve TAGEM, TİGEM ve BÜGEM tarafından çoğaltılarak vatandaşlara ulaştırıldığını aktardı.

Atalay, Anadolu'nun biyoçeşitliliğinin neredeyse tamamının gen bankalarıyla muhafaza edildiğini, İzmir, Menemen ve Ankara'daki bankalarda tohumların farklı sıcaklıklarda saklandığını ifade etti. 2017'de başlatılan kampanyayla vatandaşların getirdiği yerel tohumların da bankalara eklendiğini belirten Atalay, gen bankalarının kapasitesinin 400 bin tohum olduğunu ve şu anda 122 bin tohum bulunduğunu, bunun Avrupa kıtasındaki bitki çeşitlerini depolayabilecek bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği, savaşlar ve göç gibi unsurların biyoçeşitliliği olumsuz etkilediğini belirten Atalay, bu risklere karşı en önemli güvencenin gen bankaları olduğunu ifade etti. Türkiye'nin çevre bölgelerdeki savaşlardan etkilenmediğini, hatta farklı ülkelerin genotiplerini de muhafaza altına alabildiğini söyleyen Atalay, son 20 yılda tohumculukta ihracatçı konuma gelindiğini ve başka ülkelere katkı verecek altyapıya sahip olduklarını kaydetti.

Atalay, gen bankasına eklenen yeni tohumların genomik açılımlarının tespit edilerek araştırmacılara açılacağını, böylece hangi genlerin hangi şartlara dayanıklı olduğunun belirleneceğini belirtti. Doğadaki nesli kaybolan bitkilerin gen bankasından alınarak tekrar yaşatılabileceğini vurgulayan Atalay, tohumculuğun sıkı kurallara tabi olduğunu ve Türkiye'de GDO'lu tohum kullanımının söz konusu olmadığını, ticari tohumların geleneksel ıslah yöntemleriyle elde edildiğini ifade etti.