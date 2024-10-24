Türkiye, Global Teknoloji Ekosisteminde Yükseliyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türk teknoloji ekosisteminin hızla büyüyüp dikkat çekici bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Otomotiv, İHA, kimya ve güneş panelleri gibi birçok sektörde, Avrupa'nın hatta dünyanın önemli oyuncularından biriyiz." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/ Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu'nun hayata geçirdiği GO! GLOBAL Türkiye Summit'te konuşan Çoştu, Türkiye'nin sanayi üretiminde güç merkezi haline geldiğini anlattı.

Çoştu, şunları kaydetti:

"Otomotiv, İHA, kimya ve güneş panelleri gibi birçok sektörde Avrupa'nın, hatta dünyanın, önemli oyuncularından biriyiz. Bunun yanı sıra, Türk teknoloji ekosistemi hızla büyümüş ve dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye, AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynakları son 20 yılda 10 katından daha fazla artırmıştır. 20 yıl önce sadece 30 bin olan ülkemizdeki araştırmacı sayısı şimdi 300 bini aşmaktadır. Aynı dönemde patent başvurularının sayısı neredeyse 20 kat artmıştır. Ülke genelinde 100'den fazla teknoloji geliştirme bölgesi kurduk ve burada 10 binden fazla teknoloji şirketi barınmaktadır. Savunma sanayisindeki, fintech veya oyun alanındaki başarı hikayeleri, dünya genelinde iyi bilinmektedir. Bunlar, ekosistemimizin kapasitesinin sadece birkaç göstergesidir. "

Türkiye'nin daha fazla ilerleme sağlama potansiyeli olduğunu ve bu konuda teknoloji meraklısı genç nüfusa güvendiklerini dile getiren Çoştu, "Bu potansiyelin bir yansıması olarak, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan Teknofest'i düzenliyoruz ve bu yılki yarışmalara 1,6 milyon başvuru aldık." dedi.

Teknoloji girişimciliğinin Türkiye'nin ilerlemesinin hızlanmasında en önemli itici güç olacağını aktaran Çoştu, "Startup ekosistemimiz, yetkinliklerini ve potansiyelini zaten kanıtlamıştır. Onlarca girişim sermayesi, yüzlerce kuluçka merkezi, hızlandırıcı ve teknopark ile destekleyici devlet kurumları ve STK'lerle liderler, mentörler ve etkileyicilerle iyi kurulmuş bir ekosistemimiz olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Daha da önemlisi, çok sayıda yetenekli, hırslı ve başarılı girişimci ve startupa sahibiz." diyen Çoştu, şunları kaydetti:

"Türk startup ekosisteminin kendi dinamikleri sayesinde küresel sahnede yükseleceğinden eminim. Kesinlikle, bu yolculukta en büyük destekleyici olarak hükümet otoritelerini bulacaksınız. Ekosistemi bir buz kırıcı, güçlü bir destekçi ve çözüm ortağı olarak desteklemeye kararlıyız. Ulusal Girişim Stratejisi, çabalarımızın birincil rehberidir. Regülasyon altyapısını iyileştirme bakanlık olarak önceliklerimizden biri. Son birkaç ay içinde birkaç önemli düzenleme getirmeyi başardık, bazıları da yolda. Girişim sermayelerine 250 milyon dolar fon ayırdık, toplamda 2 milyar doları mobilize ettik. BiGG Programımız, ülkedeki en büyük tohum ve ön tohum aşaması yatırımcısıdır ve bugüne kadar 2 bin 400 teknoloji startupunun kurulmasına yardımcı olmuştur."

Türkiye'nin sadece erken aşama girişimler için değil, aynı zamanda ölçeklenmekte olan girişimler için de bir merkez haline geldiğini vurgulayan Çoştu, Türkiye'den 100 bin startup çıkmasını, bunlardan 100'ünün de 2030 yılına kadar Turcorn olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

"Türkiye, yenilik ve girişimciliğin büyüyüp gelişebileceği verimli bir zemin sunuyor"

DEİK/TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise Doğu ile Batı arasında köprü kuran Türkiye'nin yenilik ve girişimciliğin büyüyüp gelişebileceği verimli bir zemin sunduğunu kaydetti.

Özyeğin, "Son yıllardaki girişimcilerimizin azmi ve yaratıcılığı, birçok yenilikçi fikri somut başarılara dönüştürmüş ve Türkiye'nin gelişen bir startup merkezi olma potansiyelini göstermiştir. Artık Türkiye'den çıkan birkaç unicorn ile dikkate değer başarı hikayeleri gördük ve bu şirketler, kendi endüstrilerinde öncü konumuna gelmiştir." dedi.

"Insider, tüketici davranışlarını tahmin etmek için yapay zekayı kullanma vizyoner yaklaşımlarıyla Türkiye'nin ilk unicornlarından biri haline geldi. Peak Games, Getir, Trendyol, Dream Games, Hepsiburada bunlar Türkiye'nin gelişen startup ekosisteminden örnekler." ifadelerini kullanan Özyeğin, bu şirketlerin sadece yerel pazarda iz bırakmakla kalmadığını, aynı zamanda küresel pazarlara açılarak uluslararası dikkat ve yatırım çektiklerini söyledi.

Bu unicornların oyun, yazılım geliştirme, fintech, teslimat hizmetleri ve e-ticaret gibi çeşitli sektörlerdeki başarısının, Türkiye'de geliştirdikleri uzmanlık yelpazesini gösterip uyum yeteneğini vurguladığını kaydeden Özyeğin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yıllar içinde edindiğimiz birinci elden deneyimle, girişimcilerimiz için güçlü bir destek yapısına sahip olmanın önemini tamamen anlıyor ve takdir ediyoruz. Kuluçka merkezlerinden, hızlandırıcılara ve ortak çalışma alanlarına; ağ oluşturma programlarından çeşitli devlet destekli girişimlere kadar, birlikte inşa ettiğimiz ortam sadece startupları değil, aynı zamanda iş birliğini, mentörlük ilişkilerini ve uzun vadeli etkiyi teşvik eden sürdürülebilir bir ekosistemi beslemektedir."