13 Nisan 2026 Gündemi: Siyasetten Ekonomiye Önemli Gelişmeler
13 Nisan 2026 Gündemi: Siyasetten Ekonomiye Önemli Gelişmeler

14.04.2026 01:39
13 Nisan 2026'da Türkiye'de yaşanan önemli olaylar arasında, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde CHP lideri Özgür Özel'in tutumları ve siyasi mesajlar ön plandaydı. Ayrıca, ABD-İran ilişkileri nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve Türkiye'deki kredi kartı borçlarıyla ilgili endişeler dikkat çekti.

13 Nisan 2026 Pazartesi günü, Türkiye gündeminde önemli olaylar yaşandı. TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde, CHP lideri Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaşmaması ve Gürsel Tekin ile Kılıçdaroğlu arasındaki sohbette Özel'in bakışları dikkat çekti. Ayrıca, Özgür Özel, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelerek ittifak mesajları verdi. Ayhan Bora Kaplan davasında, polis Şevket Demircan'a yöneltilen Süleyman Soylu sorusu ve mahkeme başkanı ile Kaplan arasındaki tartışma gündeme damga vurdu.

Dünya genelinde, Donald Trump'ın Papa 14. Leo'nun savaş karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterip kendini Hz. İsa ile karşılaştırması ve Papa'nın buna yanıt vermesi gerilimi artırdı. İran'dan, ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka tehditlerine sert tepkiler geldi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf enerji piyasasında dalgalanmalar uyarısında bulundu.

Ekonomide, ABD-İran ilişkilerindeki gerilimin ardından petrol fiyatları yükselirken altın değer kaybetti, gümüş, kripto para ve döviz piyasaları gergin seyretti. Türkiye'de, kredi kartı borçlarında rekor artış ve icra dosyalarının 35 milyonu geçmesi dikkat çekti, ayrıca trafik sigortasında hasar reformları açıklandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hüsamettin Cindoruk, Yerel Haberler, Özgür Özel, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, İran, Son Dakika

