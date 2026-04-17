Türkiye-Gürcistan İlişkileri Güçleniyor

17.04.2026 10:14
Gürcistan Dışişleri Bakanı Botchorishvili, Türkiye Büyükelçisi Arı ile stratejik ilişkileri görüştü.

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı ile görüştüğü bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Botchorishvili'nin Büyükelçi Arı ile Tiflis'te Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik ilişkileri ve işbirliğinin güçlendirilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Görüşme sırasında bölgedeki mevcut duruma değinildi, bölgenin kalkınması ve uzun vadeli refahı için barış ve istikrarın desteklenmesinin bir ön koşul olduğu vurgulandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Bakan Botchorishvili'nin, Büyükelçi Arı'ya Gürcistan'daki görevinde başarılar dilediği bildirildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Gürcistan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
