Türkiye-Hamas Görüşmesi Doha\'da Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar gerçekleştirdiği ziyaretinde eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, birtakım temaslarda bulundu.

HAMAS YETKİLİLERİYLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile başkent Doha'da bir araya geldi.

MASADA ATEŞKES VAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de sağlanan ateşkes ve sahaya yansımaları ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATAR ZİYARETİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyaretinde Katar Emiri Al Sani'yle ikili ve heyetler arası görüşmesi, Türkiye-Katar 11. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na iştirak etmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması öngörülüyor. Bakan Fidan'ın da heyetler arası görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmesi bekleniyor.