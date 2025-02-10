Türkiye-Hindistan Ticaret Hedefi 20 Milyar Dolar - Son Dakika
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Türkiye-Hindistan Ticaret Hedefi 20 Milyar Dolar

Büyükelçi Fırat Sunel, Türkiye ile Hindistan arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak istediklerini belirtti.

10.02.2025 22:16
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Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Hindistan ile ticaret hacmini 20 milyar dolara yükseltmek istediklerini belirtti.

Sunel, Türkiye-Hindistan ilişkileri hakkında The Times of India'ya röportaj verdi.

Türkiye'yi ziyaret eden Hint turistlerin sayısının giderek arttığını, onlar için Türkiye'ye seyahati kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktaran Sunel, Türk turistlerin de Hindistan'a ilgisinin giderek arttığını ve Bollywood filmlerinin Türkiye'de oldukça popüler olduğunu vurguladı.

Sunel, Hindistanlıların Türkiye'de yaptıkları organizasyonlara değinerek, "Orada ne zaman Hindistanlıların düğünü olsa, haberlere ve manşetlere çıkıyor. Çünkü oldukça renkli oluyorlar." ifadelerini kullandı.

İkili ticaret

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 12,5 milyar dolara yükseldiğinin altını çizen Sunel, "İki taraf da bunu önce 20 milyar dolara yükseltmeye, sonra da 5 yıl içerisinde ikiye katlamaya istekli. Bu gerçekçi bir hedef." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Sunel, Hindistan'ın Türkiye'den elma, mermer, ayçiçek yağı ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin yanı sıra fındık da ithal ettiğine değinerek, Türk fındığının Hindistan'ın en çok ithal ettiği ürünlerden biri haline gelebileceğine işaret etti.

Sunel, Türkiye'nin, Hindistan'dan araç, mineral yağı ve araç ekipmanı gibi ürünler ithal ettiğini hatırlattı.

Uçuş ve vize kolaylıkları

İki ülke arasındaki uçuşların doluluğuna işaret eden Sunel, sayıların böyle artmaya devam etmesi halinde günlük 4 uçuşun yetmeyeceğinin altını çizdi.

Sunel, Türk Hava Yollarının (THY) Hindistan ile Batı arasındaki bağlantıyı diğer hava yolu şirketlerinden daha iyi sağlayabileceğini, THY'nin Hindistan'a uçuş sayısını artırmaya ve ülkede daha fazla noktaya uçmaya istekli olduğunu aktardı.

ABD, İngiltere ve Şengen vizesi olan Hindistanlıların, çevrim içi ortamdan Türkiye e-vizesine başvurabileceğine dikkati çeken Sunel, normal vizenin de Türkiye'nin Hindistan'daki konsolosluklarından 3 ila 5 gün içerisinde kolayca elde edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Hindistan Ticaret Hedefi 20 Milyar Dolar - Son Dakika

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