Türkiye, IALA Konseyi'ne Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Türkiye, IALA Konseyi'ne Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin IALA Konseyi'ne yeniden üye seçildiğini açıkladı.

20.02.2025 10:16
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı'nın (IALA) yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçildiğini bildirdi.

Bakanlık, IALA'nın 18-21 Şubat'ta Singapur'da düzenlenen 1. Genel Kurul Toplantısı'ndaki seçimlerde Türkiye'nin, örgütün yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolü ve 2006'dan beri kesintisiz sürdürdüğü konsey üyeliğinin, Türkiye'nin denizcilik alanındaki gelişimi kadar deniz güvenliğine ve seyrüsefer emniyetine verdiği önemin göstergesi olduğu bildirildi.

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı (IALA)

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, IALA Konseyi'nde 25 koltuk (Başkan, Başkan Yardımcısı, 23 üye ülke) bulunuyor.

IALA'ya 1958'de ulusal üye olan Türkiye, statü değiştirerek 22 Ağustos 2024'te hükümetler arası teşkilata dönüşen yeni organizasyonun da kurucu üyesi oldu.

IALA, 1957'de, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği ismiyle dünya genelindeki seyir yardımcıları standartlarının uyumlu hale getirilmesi, çevreyi korurken gemi trafiğinin güvenli, hızlı ve ekonomik olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba içerisindeki ülkeler tarafından kuruldu.

IALA'nın kuruluş amacı ve ilkeleri doğrultusunda, denizlerdeki seyir emniyeti ile deniz, çevre, can ve mal güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak işbirliği sürdürülürken, teknik çalışmaların yürütüldüğü komiteler ve çalışma grupları toplantılarına Türkiye tarafından katılım sağlanarak aktif destek veriliyor.

Kaynak: AA

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