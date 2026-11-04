Türkiye İber-Amerika'ya ortak gözlemci oldu, Gümrükçü kağıtta kalmayacak dedi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin İber-Amerika Konferansına ortak gözlemci statüsü ile katılmasına ilişkin, bu statünün kağıt üzerinde kalmayacağını, ikili ilişkilere yeni bir sayfa eklendiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 30. İber-Amerika Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, katıldığı Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İber-Amerika Konferansının 1991 yılında kurulduğunu, 19 Latin Amerika ülkesi ile Avrupa'dan İspanya, Portekiz ve Andorra'nın bu platforma tam üye olduğunu dile getiren Gümrükçü, Türkiye'nin bir yıl önce yaptığı başvurunun dönem başkanı olan İspanya'nın da samimi çabalarıyla kısa sürede oy birliğiyle kabul edildiğini ve ilk kez Madrid zirvesinde ortak gözlemci statüsü ile Türkiye'nin bu kurumun toplantılarına katıldığını belirtti.

Gümrükçü, şöyle devam etti:

"Bizim Latin Amerika bölgesine ilgimiz yeni değil. Son 25 yıl içinde devam eden bir süreç ve geldiğimiz noktaya çok taraflı, kurumsal ve yapısal yeni bir işbirliği alanı veya katmanı eklemek suretiyle bence ilişkilerimize yeni bir sayfa eklediğimizi söyleyebiliriz. Biz bu ortak gözlemci statüsünü kağıtta bırakmayacağız. Toplantılarda gördüğümüz ilgiyi de düşünerek, somut projelerle işbirliğini karşılıklı yarara dönüştüreceğiz."

Türkiye'nin 1998 yılında Latin Amerika bölgesine bir açılım planı başlattığını ve geçen 28 yılda bunun açılım politikası olmaktan çıkıp Türk dış politikasının stratejik unsurlarından biri haline geldiğini belirten Gümrükçü, şunları söyledi:

"Latin Amerika'da 28 yıl önce 6 olan büyükelçilik sayımız bugün 19'a çıktı. Aynı şekilde bütün bölgeyle 1 milyar dolara ulaşmayan ticaret hacmimiz bugün 17 milyar dolara ulaşmak üzere. Hiç direkt uçuş yokken bugün Türk Hava Yolları 9 destinasyona direkt uçuşlar gerçekleştiriyor. Bu sayı gelecek yılın ilk yarısında 10'a çıkacak. Ayrıca Yunus Emre Kültür Merkezlerimiz bölgede sıfır iken şimdi 4 oldu. TİKA da yaklaşık 800 tane ikili düzeyde yürüttüğü kalkınma projesini bu dönemde hayata geçirdi."

Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'nin dış politikasına ve arabuluculuk girişimlerine övgü

Gümrükçü, Türkiye'nin Latin Amerika'ya olduğu kadar bölge ülkelerinin de Türkiye'ye yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Özellikle, Türkiye'nin bölgesinde yürüttüğü dış politika ve arabuluculuk girişimleri Latin Amerika ülkelerince yakından takip edilip, bize sürekli bununla ilgili sorular yöneltiliyor ve takdirleri iletiliyor." diye konuştu.

İşbirliklerinin ekonomik boyutunun da önemli olduğunu, gerek Latin Amerika ülkeleri gerekse Türkiye ekonomisinde KOBİ'lerin yüzde 70-80'e varan ağırlığı bulunduğunu dile getiren Gümrükçü, KOBİ'lerin üzerinde baskı oluşturan yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeyle ilgili gelecek dönemde işbirliklerinin geliştirilmesini de görüştüklerini söyledi.

Gümrükçü ayrıca, Türkiye ile İber-Amerika ülkeleri arasında iklim değişikliğiyle mücadele, deprem gibi doğal afetlere karşı işbirliği, kültürel ve akademik değişim programlarının da Madrid'deki zirve vesilesiyle ele alındığını ifade etti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de Türkiye ile birlikte Hindistan, Angola ve Karayip Devletleri Birliğinin İber-Amerika Konferansı'na ortak gözlemci statüsü ile kabul edilmesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yeni gözlemcilerin katılımı, İber-Amerika topluluğunun küresel erişimini güçlendirmektedir. Aynı zamanda bu katılım, farklı ülkeler arasında fikir birliği oluşturma konusunda olağanüstü bir kapasiteye sahip olunması, diyalog, siyasi koordinasyon ve işbirliği için bir alan oluşturma konusunda artan ilgiyi de ortaya koyuyor."