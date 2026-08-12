Bakan Kacır: Türkiye Üretim ve Teknoloji Üssü Oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdıklarını söyledi.

Kacır, Afyonkarahisar Sanayi ve Teknoloji Projeleri'nin açılış töreninde, ilin kalkınmasına katkı sunacak 14 projenin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin ihtiyaçlarını gözeten, şehirlerin imkanlarını büyüten, ülkenin rekabet gücünü ileri taşıyan güçlü bir kalkınma hamlesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kacır, şöyle konuştu:

"Yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da öngören bir anlayışla daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temellerini attık. Ülkemizi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Türkiye Yüzyılı'nda şehirlerimizin sahip olduğu birikimi, insan kaynağını ve üretim kapasitesini değerlendirerek adilce paylaştırıyor, üretimi, istihdamı ve ihracatı Anadolu'nun dört bir köşesine yayıyoruz."

Afyonkarahisar, doğal taş sektöründe ülkenin önde gelen üretim merkezleri arasında

Kacır, Afyonkarahisar'ın da sanayi kültürü, müteşebbis ruhu, tarım, gıda potansiyeli ve doğal kaynaklarıyla kalkınma hamlesinin örnek şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar'da 23 yılda OSB sayısını 6'dan 9'a, organize sanayi bölgelerinin büyüklüğünü 425 hektardan 2 bin 624 hektara yükselttiklerini anlatan Kacır, şehrin doğal taş sektöründe Türkiye'nin önde gelen üretim merkezleri arasında olduğunu aktardı.

"Afyonkarahisar'ı yerel kalkınma açısından örnek bir konuma taşıma arzusundayız"

Kacır, Afyonkarahisar'da KOBİ'lere KOSGEB eliyle bugüne kadar 2 milyar liralık destek sağladıklarını kaydetti.

Yatırım teşvik sistemiyle Afyonkarahisar'da 28 binin üzerinde istihdamın önünü açtıklarını bildiren Kacır, "Yeni teşvik sistemimizle Afyonkarahisar'daki organize sanayi bölgelerimizde hayata geçirilecek yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını 8 yıl boyunca bakanlığımızca karşılıyoruz. Şehrimizde yapılacak yatırımlardaki kredilerde finansman desteğini 30 milyon liraya çıkarırken, 9,25 puan finansman katkısı sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sunuyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz." diye konuştu.

Bakan Kacır, açılışı yapılan projelerle şehrin potansiyelini harekete geçirdiklerini dile getirdi.

"Afyonkarahisar, Türkiye Yüzyılı'nın üretim ve kalkınma merkezlerinden biri olacak"

Kacır, Zafer Teknopark'ın üniversitelerde üretilen bilginin teknolojiye, yenilikçi fikirlerin girişime, AR-GE çalışmalarının ise katma değerli ürün ve hizmetlere dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçeğe dönüştürecek en büyük gücün gençlerin dinamizmi, azmi, cesareti ve üretme iradesi olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bu anlayışla Afyon Kocatepe Üniversitemize bir Milli Teknoloji Atölyesi kazandırdık. TÜBİTAK'ın 30 milyon lira desteğiyle hayata geçirilen bu atölyede gençlerimize elektronikten robotiğe, yapay zekadan yazılım teknolojilerine, dijital üretimden prototiplemeye geniş bir alanda proje geliştirme imkanı sunuyoruz. Gençlerimiz burada fikirlerini somut ürünlere dönüştürüyor, yeni teknolojiler geliştiriyor, araştırma ve birlikte üretme kültürünü güçlendiriyor. Bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanırken girişimcilik yolculuklarının ilk adımlarını da bu atölyelerde atıyor. Sanayiden teknolojiye, sağlıktan tarıma, bilimden eğitime, turizmden katma değerli üretime uzanan yatırımlarımızla Afyonkarahisar'ın üretim gücünü, rekabetçiliğini ve refahını artırmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar, güçlü sanayi altyapısı, üniversiteleri, girişimci insanı, jeotermal kaynakları, doğal taş ve gıda sektörlerindeki birikimi, gastronomi zenginliği ve stratejik konumuyla Türkiye Yüzyılı'nın üretim ve kalkınma merkezlerinden biri olacak."

Programda, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.