 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye İkinci El Araç Pazarında Satışlar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye İkinci El Araç Pazarında Satışlar Arttı

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl 1 milyon 881 bin 97 adet araç satıldı. 2023 yılında ise satışlar yüzde 4 artarak 1 milyon 881 bin 97 adede ulaştı. İkinci el araç pazarında perakende fiyatlar geçen yıl yüzde 30,29 artış gösterdi. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 iken, hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak hesaplandı. Ayrıca, Aralık ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 4,12 geriledi.

Türkiye İkinci El Araç Pazarında Satışlar Arttı
12.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
Abone Ol

Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar geçen yıl 1 milyon 881 bin 97 adet olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, 2022'de 1 milyon 811 bin 498 aracın satıldığı ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında, satış sayısı 2023'te 1 milyon 881 bin 97 oldu. Böylece satışlarda yıllık bazda yaklaşık yüzde 4 artış gerçekleşti.

2023 yılında 4 milyon 151 bin 644 ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 45'i satıldı.

En çok satışın gerçekleştiği ilk 32 markanın 253 modeline ilişkin 1 milyon 435 bin 969 ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2023'ün Eylül ayından itibaren fiyatlar her ay düşmesine rağmen ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatlar geçen yıl yüzde 30,29 arttı.

Satışlarda otomobilin payı yüzde 81

2022 yılında "sport segment" araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 0,49 iken, 2023'te yüzde 0,57'ye ulaştı. Bu segmenti B,C,D ve E SUV segment araçlar, kısaca SUV segmenti izledi.

2022'de tüm SUV segmenti araçların toplam satışlar içindeki payı yüzde 14,81 iken, 2023'te yüzde 15,91 oldu.

Toplam satışlarda otomobillerin payı yüzde 81, hafif ticari araçların payı da yüzde 19 olarak hesaplandı.

Geçen ay fiyatlar geriledi

Diğer yandan, aylık bazda değerlendirildiğinde, 2023 yılının Aralık ayında çevrim içi mecralarda 377 bin 638 kurumsal ilan yayınlandı. Bu taşıtların 168 bin 421'i satıldı.

Aralık ayında fiyatlar, bir önceki aya göre ortalama yüzde 4,12 geriledi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Aralık, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İkinci El Araç Pazarında Satışlar Arttı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:24:56. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye İkinci El Araç Pazarında Satışlar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement