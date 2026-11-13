Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı

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Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
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Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarını kapsayan 5 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani huzurunda, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 12. Toplantısı kapsamında iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasındaki "Tüketicinin Korunması, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Faisal Bin Thani Bin Faisal Al Thani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Katar Devleti hükümeti arasında "Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması"na Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Katar Devlet Bakanı Dr. Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı arasında "Barış, Uzlaşma ve Çatışma Çözümü Konusunda İşbirliği Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Yüksek Stratejik Komite On İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Fidan ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında "Karşılıklı Savunma Anlaşması" ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani tarafından imzalandı.

Kaynak: AA
DiplomasiTürkiyeSavunmaEkonomiGüncelKatarSon Dakika

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