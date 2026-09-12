Türkiye ile Kazakistan geri kabul anlaşması imzaladı, göç işbirliğine hukuki zemin - Son Dakika
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Türkiye ile Kazakistan geri kabul anlaşması imzaladı, göç işbirliğine hukuki zemin

Türkiye ile Kazakistan geri kabul anlaşması imzaladı, göç işbirliğine hukuki zemin
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Türkiye ve Kazakistan, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı. Anlaşmanın, göç alanındaki işbirliğinin hukuki temelini güçlendirmesi ve geri gönderme usullerini belirlemesi hedefleniyor.

Kazakistan ve Türkiye, iki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin geri kabul anlaşması imzaladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında Kazakistan'da bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, başkent Astana'dan sonra Türkistan şehrini ziyaret etti.

Burada Hoca Ahmet Yesevi Türbesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesine de ziyarette bulunan Bakan Çiftçi, aynı zamanda Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. Özellikle sınır aşan suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı.

Bakanlar, görüşmenin ardından Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını imzaladı.

Bakan Sadenov, yaptığı konuşmada, Kazakistan ile Türkiye'yi, kardeşlik ilişkileri ve yüksek düzeyde karşılıklı güvenin birbirine bağladığını, bunun iki ülke kurumları arasındaki somut işbirliğine de yansıdığını söyledi.

İmzalanan anlaşmanın işbirliğini güçlendirme yolunda atılmış bir başka somut adım olduğunu kaydeden Sadenov, iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Taraflar, gelecek dönemde kurumlar arasındaki doğrudan iletişimin geliştirilmesi, deneyim paylaşımının artırılması ve güvenliğe ilişkin güncel konularda ortak çalışmaların güçlendirilmesi konusunda mutabık kalırken, geri kabul anlaşmasının, iki ülke arasında göç alanındaki işbirliğinin hukuki temelini güçlendirmesi ve tarafların topraklarında bulunmak için yasal dayanağı olmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usulleri belirlemesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Kazakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Kazakistan geri kabul anlaşması imzaladı, göç işbirliğine hukuki zemin - Son Dakika

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