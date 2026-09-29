Türkiye ile Kuveyt ceza infaz güvenliğinde mutabakat metni hazırlanmasını görüştü - Son Dakika
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Türkiye ile Kuveyt ceza infaz güvenliğinde mutabakat metni hazırlanmasını görüştü

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Türkiye ile Kuveyt ceza infaz güvenliğinde mutabakat metni hazırlanmasını görüştü
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İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kuveyt İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulwahab Al-Wuhaib ile İçişleri Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmede ceza infaz kurumlarının dış güvenliği ve personel eğitimi ele alındı, mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kuveyt İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulwahab Al-Wuhaib ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği, personel eğitimi ve mesleki kapasitenin artırılması, kurumsal tecrübe paylaşımı ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Kuveyt heyetinin, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarının güvenliği alanındaki tecrübesi ve uygulamalarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübesinin Kuveyt tarafıyla paylaşılması ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin somut çalışmalarla ileriye taşınması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

İki ülke arasında bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması, ilgili kurumlar arasındaki teknik çalışmaların sürdürülmesi ve işbirliğine ilişkin bir mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.

Kaynak: AA
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