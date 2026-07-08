Türkiye-İngiltere Güvenlik ve Savunma Ortaklığı - Son Dakika
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Türkiye-İngiltere Güvenlik ve Savunma Ortaklığı

08.07.2026 18:55
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın NATO Zirvesi'nde imzaladığı Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'nin, iki ülkenin savunma taahhütlerini teyit ettiğini ve işbirliğini derinleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ne ilişkin, "Bu ortaklığın imzalanması, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşması'na yönelik güçlü taahhütlerini yeniden teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu Ortaklık Belgesi'nin, Avrupa-Atlantik güvenlik ortamının değişen dinamikleri karşısında, Avrupa'nın önde gelen iki NATO müttefiki olarak işbirliklerini daha da güçlendirme ve kurumsallaştırma yönündeki müşterek kararlılıklarını yansıttığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaklık, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın; caydırıcılık ve savunma, askeri işbirliği, savunma sanayisi ve teknoloji, siber güvenlik ve hibrit tehditler, terörizmle mücadele, dayanıklılık ve sivil hazırlık ile uzay dahil olmak üzere güvenlik ve savunma politikalarının siyasi-askeri boyutlarında, yeni mekanizmalar aracılığıyla istişarelerini derinleştirmek suretiyle işbirliklerini güçlendirmelerine imkan tanıyacaktır.

Türkiye ve Birleşik Krallık, Avrupa-Atlantik güvenliğine eşsiz ve ikame edilemez katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Birleşik Krallık, müttefiklik dayanışması ile müşterek sorumluluk anlayışı temelinde ve daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşası için daha fazla sorumluluk üstlenmeye yönelik ortak taahhütlerini yeniden teyit ederek, savunma harcamalarını artırmakta ve ittifakın ihtiyaç duyduğu kabiliyetlerin teminine yönelik işbirliklerini güçlü transatlantik bağları muhafaza etmek suretiyle geliştirmektedirler.

Bu ortaklığın imzalanması, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın birbirlerinin savunmasına ve Kuzey Atlantik Antlaşması'na yönelik güçlü taahhütlerini yeniden teyit etmektedir."

Kaynak: AA

Birleşik Krallık, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İngiltere Güvenlik ve Savunma Ortaklığı - Son Dakika

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