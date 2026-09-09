Türkiye-İran ortak yapımı '32 Metre' belgeseli APSA'da En İyi Belgesel dalında aday gösterildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye-İran ortak yapımı '32 Metre' belgeseli APSA'da En İyi Belgesel dalında aday gösterildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Morteza Atabaki'nin yönettiği Türkiye-İran ortak yapımı '32 Metre' belgeseli, 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde (APSA) En İyi Belgesel dalında aday oldu. Anadolu'da kadınların dayanışmasını konu alan film, 30 Ekim'de Avustralya'nın Gold Coast kentinde yapılacak törende ödül için yarışacak.

Yönetmenliğini Morteza Atabaki'nin üstlendiği Türkiye- İran ortak yapımı belgesel "32 Metre", 2026 Asya-Pasifik Sinema Ödülleri'nde (APSA) "En İyi Belgesel" dalında aday oldu.

Filme ilişkin yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Film Yapımcıları Dernekleri Federasyonu (FIAPF) tarafından tanınan ve 78 ülke ile bölgeyi kapsayan APSA'nın 20. ödül töreni, 30 Ekim'de Avustralya'nın Gold Coast kentinde düzenlenecek.

Dünya prömiyerini 2025'te dünyanın en saygın belgesel buluşmalarından Uluslararası Amsterdam Belgesel Film Festivali'nde (IDFA) yapan film, festival seyircisinin en beğendiği 10 yapım arasına girdi. Başarısını 2026'da da sürdüren belgesel, Hot Docs'ta seyircilerin en beğendiği ilk 5 film arasına yerleşti. Pordenone Belgesel Film Festivali'nde ise Seyirci Ödülü kazandı.

Yapım, Türkiye prömiyerinin gerçekleştiği İstanbul Film Festivali'nde En İyi Film (Seyfi Teoman Ödülü) ve En İyi Kurgu ödülleriyle döndü.

Kadınların gündelik hayatın içindeki toplumsal sınırlarla mücadelesini beyaz perdeye aktaran yapım, Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Halime, Gönül ve arkadaşlarının geleneksel normlara karşı geliştirdiği dayanışmayı merkezine alıyor.

Yapımcılığını Murat Öneş ve Morteza Atabaki'nin paylaştığı filmin görüntü yönetmenliğini Morteza Atabaki ile Zeynep Seçil, ses kayıtlarını ise Hüseyin Can Erol üstlendi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Avustralya, Belgesel, Türkiye, Sinema, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-İran ortak yapımı '32 Metre' belgeseli APSA'da En İyi Belgesel dalında aday gösterildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:49:04. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-İran ortak yapımı '32 Metre' belgeseli APSA'da En İyi Belgesel dalında aday gösterildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement