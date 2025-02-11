Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı Açıldı

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Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından Kamerun'un ekonomik başkenti Douala'da yaptırılan Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Dostluk parkının açılış törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Douala Belediye Başkanı Roger Mbassa Ndine, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay ve birçok davetli katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Öskiper, Türkiye-Kamerun Dostluk Parkı'nın iki ülke dostluğunun önemli bir sembolü olduğunu belirterek, parkın Douala halkına hayırlı olmasını diledi.

Douala Belediye Başkanı Ndine ise Türkiye'nin ülkeye yaptığı kalkınma yardımlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, dostluk parkının, iki halk arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da kuvvetlendireceğini ifade etti.

TİKA Yaounde Koordinatörü Çağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle sadece bir park değil, aynı zamanda Kamerun halkının günlük hayatında keyifle vakit geçirebileceği, kültürel etkinlikler düzenleyebileceği ve sosyal bağlarını kuvvetlendirebileceği bir alan kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeyle halka açık, modern ve çok işlevli bir park kazandırılması ve bu çerçevede Türkiye ile Kamerun arasındaki dostluk ve işbirliğine katkı sunulmasını amaçladıklarının altını çizen Çağatay, "Dostluk parkı aracılığıyla Douala halkının sosyal ve rasyonel ihtiyaçlarının karşılanması ve bu bağlamda şehirdeki yaşam kalitesinin artırılmasını amaçladık." diye konuştu.