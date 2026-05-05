Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutladı
Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Çanakkale'de kutladı

05.05.2026 22:48
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Türk milleti, emperyalizme dün boyun eğmemiştir, bugün de eğmeyecek. Kerkük'te, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Çanakkale bu irademizin en büyük göstergesidir." dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Çanakkale'deki İskele Meydanı'nda toplandı.

Kahveci, mitingde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarihin akışını değiştiren destanın yazıldığı mübarek topraklar olduğunu söyledi.

Çanakkale'de bir miting düzenlenmediğini, aynı zamanda bir ruhun yeniden diriltildiğini ifade eden Kahveci, şöyle konuştu:

"Bugün burada, hak aramanın, dik durmanın onurunu Çanakkale ruhuyla birleştiriyorsunuz. Sizler, mevkiye, makama tamah edenlerin yanında değil, haksızlığa, adaletsizliğe karşı sıra dağlar gibi duran kahramanlarsınız. Sizler, Seddülbahir'de, Conkbayırı'nda, Anafartalar'da ölümü hiçe sayarak vatanı savunan o kahramanların emanetçilerisiniz. Sizler, bir asır önce tanka, topa karşı iman dolu göğsünü siper edenlerin evlatları, alın teriyle, emeğiyle bu vatanı ayakta tutan neferlerisiniz. Sizler, al bayrağımızın gölgesinde, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı alın teriyle inşa etmeye ant içmiş gönül erlerisiniz."

"Millet dün burada diz çökmedi, zillete boyun eğmedi"

Kahveci, Türkiye'nin ikinci yüzyıla ulaştığını anımsatarak şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki can vererek, kan dökerek, bedel ödeyerek kurduğumuz Cumhuriyet'imiz ikinci yüzyılına ulaşmıştır. Cumhuriyet, Türk milletine kefen biçmeye çalışanlara karşı vurulmuş en büyük tokattır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Biliyoruz ki, bugün aldığımız her nefes, o gün verilen son nefeslerin karşılığıdır. Buradan, Çanakkale'den haykırıyoruz, bu millet dün burada diz çökmedi, zillete boyun eğmedi."

Önder Kahveci, ülkede son dönemde okullarda meydana gelen olaylara değinerek şunları kaydetti:

"En son eğitim yuvalarımıza karşı yapılan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve yavrularımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim yuvalarımızın şiddetin, korkunun ve tehdidin değil bilimin, huzurun, güvenin ve geleceğin inşa edildiği mekanlar olması gerekir. Okullarımız, çocuklarımızın hayata umutla hazırlandığı, kendilerini güvende hissetmeleri gereken en önemli kurumlardır. Bu güven ortamına gölge düşüren her türlü ihmal, zafiyet ve kayıtsızlık, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açmaktadır. Toplum yapımızdaki olumsuz değişimlerin de birliğimizi, milli güvenliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden bir sorun olarak görülmesi ve ciddiyetle ele alınması gerekir."

Kahveci, dünyada yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek İsrail'in insan haklarını hiçe sayan, hayasız, pervasız ve saldırgan politikalarının artık sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı.

"Bu zulme göz yuman, destek veren ya da sessiz kalan her güç, işlenen insanlık suçunun ortağıdır." diyen Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, tüm bölgenin huzuruna ve insanlığın ortak vicdanına yönelmiş açık bir tehdittir. Masum sivillerin hedef alındığı hiçbir saldırı meşru değildir. Bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz. Türk milleti, emperyalizme dün boyun eğmemiştir, bugün de eğmeyecek. Kerkük'te, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında, zalimin karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Çanakkale bu irademizin en büyük göstergesidir."

Konuşmanın ardından fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

