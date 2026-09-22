Türkiye Kamu-Sen, Manisa Turgutlu'daki okul önü silahlı saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Türkiye Kamu-Sen, Manisa Turgutlu'daki okul önü silahlı saldırıyı kınadı

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Türkiye Kamu-Sen, Manisa Turgutlu\'daki okul önü silahlı saldırıyı kınadı
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Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, Manisa Turgutlu'da okul yakınında öğrencilerin yaralanmasına yol açan silahlı saldırıyı kınadı. Kahveci, eğitim ortamlarının bu tür saldırılarla anılmasının hepimizi derinden üzdüğünü ve şiddetin her türlüsünü lanetlediklerini söyledi.

(ANKARA) - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kendilerini en güvende hissetmeleri gereken eğitim ortamlarının son dönemde giderek artan bir biçimde, böylesine vahim saldırılarla gündeme gelmesi hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye Kamu-Sen olarak şiddetin her türlüsünü lanetliyor, bu menfur saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldıraya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kahveci, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisemizin önünde gerçekleştirilen ve öğrencilerimizin yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın kendilerini en güvende hissetmeleri gereken eğitim ortamlarının son dönemde giderek artan bir biçimde, böylesine vahim saldırılarla gündeme gelmesi hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye Kamu-Sen olarak şiddetin her türlüsünü lanetliyor, bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Okullarımızın güvenliğinin sağlanması, yavrularımızın huzur içinde eğitim alabilmeleri adına üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Saldırıda yaralanan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, eğitim camiamıza ve tüm Turgutlu halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA
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