Türkiye Kamu-Sen Üyeleri Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni Protesto Etti - Son Dakika
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Türkiye Kamu-Sen Üyeleri Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni Protesto Etti

Türkiye Kamu-Sen Üyeleri Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi\'ni Protesto Etti

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni protesto etti. Genel Başkan Önder Kahveci, paketin kamu çalışanlarının haklarında kesintilere neden olduğunu belirterek, tasarrufun gereksiz harcamalardan değil, haklardan kısılarak değil yapılabileceğini vurguladı. Ayrıca, kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının sorun yaratacağını ve giyim yardımının kısıtlanması gibi uygulamaları da doğru bulmadıklarını ifade etti.

11.06.2024 14:29
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Türkiye Kamu-Sen üyeleri, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ni protesto etti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, beraberindeki konfederasyon üyeleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Türkiye'de ekonomik gelişmelerin istenilen şekilde olmadığını, enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu, çarşı pazarda fiyatların hızla yükseldiğini anlatan Kahveci, kamu çalışanlarının ve memur emeklilerinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü, maaşların enflasyon karşısında eridiğini ifade etti.

"Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin kamuda tasarruf etmek yerine kamu çalışanlarının haklarında kesintiler getirdiğini ileri süren Kahveci, tasarrufun belli dönemler için değil, her zaman uygulanması gerektiğini vurguladı.

"Haklardan kısılarak değil, gereksiz harcamalardan yapılan tasarrufun etkili olacağını biliyoruz." diyen Kahveci, kamu çalışanlarının haklarına yönelik düzenlemelerin, kamu bütçesine katkı sağlamayacağını, aksine olumsuz sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Özellikle kamuda servis hizmetlerinin kaldırılmasının sorun olduğunu ifade eden Kahveci, "Servis hizmeti lüks değildir. Bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ulaşımı zor olan kurumlara erişimi kolaylaştırmak, verimliliği ve etkinliği artırmak ve ulaşım giderlerinden tasarruf etmek amacıyla getirilmiş bir hizmettir. Üstelik binlerce servis sahibi ve çalışanı bu uygulamadan dolayı mağdur olacaktır." şeklinde konuştu.

Kamu görevlilerinin giyim yardımının kısıtlanması, fazla mesailere sınır getirilmesi gibi uygulamaları da doğru bulmadıklarını dile getiren Kahveci, uygulamaya geçildiğinde bu konuları da yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Kamuda çalışan sayısının OECD ortalamasının "oldukça gerisinde" bulunduğunu ileri süren Kahveci, kamuya personel alımını emekli olan kamu çalışanı sayısıyla sınırlamanın, kamu hizmetlerinin kalitesinden, etkinliğinden ve verimliliğinden vazgeçmek anlamına geldiğini savundu.

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının fazla olduğunu, dayanacak güçleri bulunmadığını söyleyen Kahveci, şunları kaydetti:

"İsraftan tasarruf olur, lüksten tasarruf olur, fazladan tasarruf olur ama azdan tasarruf olmaz. İhtiyaçtan tasarruf olmaz, emeğin hakkından tasarruf olmaz, alın terinin karşılığından tasarruf olmaz. Söz konusu tasarruf olduğunda ilk başvurulacak yer kamu çalışanlarının haklarını budamak olmamalıdır. Sürekli memurun, emeklinin hakkını nasıl kısarım diye kafa yorulacağına, bir kere de çalışanların beklentilerine yönelik bir düzenleme yapılmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Kamu-Sen Üyeleri Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni Protesto Etti - Son Dakika

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