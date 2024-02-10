SSB tarafından modernize edilen M60T tankları teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında modernize edilen M60T tankları teslim edildi.
SSB'den yapılan açıklamaya göre, Başkanlık koordinesinde KKK'nin modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje kapsamında gerçekleştirilen "TİYK-M60T İlk Tank Teslim Töreni", Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Şereflikoçhisar'da yapıldı.
Görgün, törende yaptığı konuşmada, geçmiş dönemde yabancı firmalar eliyle yürütülen iyileştirmelerle konfigürasyonları güncellenen M60 tanklarının bakım ve idamesinde yaşanan güçlükler ile ürün, hizmet sağlayan ülkelerin çıkardığı sorunların Türkiye'yi araştıran, geliştiren, üreten ve özgün olarak çözüm hazırlayan ülke olmaya ittiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesinin, envanterde bulunan tankların iyileştirilmesine yönelik "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması Projesi"ni başlattığı bilgisini veren Görgün, şunları kaydetti:
"Bu proje kapsamında, atış kontrol sistemi başta olmak üzere tankın temel unsurlarının yerli tasarım ürünlerle şekillendirilmesi cihetine gidilmiştir. Neticesinde pek çok sahada olduğu gibi kötü komşu, ülkemiz savunma sanayisini ev sahibi yapmıştır. M60T tankları, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığıyla bilinir. Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve milli olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması (TİYK)-M60T Projesi ile ana muhabere tanklarının beyni olarak tanımlanan Atış Kontrol Sistemi yerlileştirilerek, modernizasyon süreci son safhaya taşındı. M60T tanklarının üzerinde yer alan bütün elektronik sistemler milli imkanlarla üretilebilir hale getirilerek, güç grubu dışında dışa bağımlılık ortadan kaldırıldı. ASELSAN başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."
"Bu platformlar, savunma sanayimizin önünü açmıştır"
Başkan Görgün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da projeyle savunma sanayisinde tam bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım daha atıldığını bildirdi.
Dünyada çok az ülkenin yapabileceği farklı tip ve modeldeki tankları modernize yeteneğine sahip, tamamıyla yerli ve milli mühendisliğin sonucunda ortaya çıkan modernizasyon çalışmalarıyla Türk mühendislerin büyük bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Görgün, şu değerlendirmede bulundu:
"Kara Kuvvetlerimizin yılmaz pusatı, yerli ve milli teknolojilerle donatılan yeni M60T tanklarımız Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine kazandırıldı. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayisindeki yerlilik oranının artırılması ve bununla ilgili taviz verilmemesi konusunda ortaya koyduğu iradeyle bugün envantere aldığımız ve modernize ettiğimiz bu platformlar, savunma sanayimizin önünü açmıştır."
Üç ülke tanklarını modernize edebilen tek ülke Türkiye
Öte yandan, M60T tanklarının modernizasyonun yerli imkanlarla gerçekleştirilmesi, Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı da gözler önüne serdi. Söz konusu tankları daha önce İsrailliler modernize ediyordu. Söz konusu ülkenin bu süreçlerde açık bir ambargo uygulamasa da çeşitli sıkıntılar çıkardığı kamuoyuna yansımıştı. Yetkililer, bu süreçlerde M60T tanklarından birçoğunun kullanılmaz hale geldiğini belirtirken "Şu anda dünyada aynı anda hem Amerikan hem Alman hem de Rus tanklarını modernize edebilen tek ülkeyiz." diyerek Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktaya dikkati çekti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu, Selma Abacı ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından düzenlenen silahlı saldırının yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan bir helikopterin Mojave Çölü'ne düştüğü bildirildi. Helikopterin Nevada'ya gitmek üzere Palm Springs Havaalanı'ndan kalktığı ve henüz kazanın nedeninin belirlenemediği açıklandı. Kurtulan olup olmadığı ise henüz tespit edilemedi.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
Son Dakika › Güncel › SSB tarafından modernize edilen M60T tankları teslim edildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?