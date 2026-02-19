Türkiye Komünist Hareketi'nden "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" Açıklamasına Destek: Bu Ülkeyi Yobazlara Bırakmayacağız - Son Dakika
Türkiye Komünist Hareketi'nden "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" Açıklamasına Destek: Bu Ülkeyi Yobazlara Bırakmayacağız

19.02.2026 18:25
Türkiye Komünist Hareketi (TKH), 168 kişinin imzasını taşıyan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasına "Laikliği savunmak suç değildir" diyerek destek verdi. TKH'dan yapılan açıklamada, "Bugün ülkemizde ciddi bir dinci baskı sorunu vardır! Böylesi bir ortamda ülkenin ilerici aydınlarının laikliği savunması suç değil, tersinden yurttaşlık görevi ve anayasal haklarının savunulmasıdır. Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi yobazlara bırakmayacağız! Anayasasında laiklik yazan bir ülkede laiklik düşmanlarının iktidarda olması garabetine karşı bütün yurttaşları laikliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dün, 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı açıklama yayımlandı. TKH'nın destek verdiği bildiri hakkında şu açıklama yapıldı:

"Bir dizi aydının 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlığıyla yayınladığı bildiri sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve yandaşların başlattığı saldırı, laiklik söz konusu olduğunda nasıl bir düşmanlık içinde olduklarının kanıtı olmuştur."

Erdoğan'ın ülkede laiklikle ilgili bir sorun olmadığına yönelik sözleri ise manipülasyon değilse tam bir gerçeklikten kopma halidir. Bugün tarikat ve cemaatler eliyle ve bizzat devlet tarafından yaşam tarzına müdahale edilmekte, toplumsal yaşam şeriat kurallarıyla belirlenmeye çalışılmaktadır. Din ve inanç gerekçe gösterilerek yaşam tarzına müdahalenin yanında aynı zamanda inanç-mezhep dayatması bir başka gerçektir. Sadece tarikatların değil doğrudan devletin bir uygulaması olarak anayasal güvence sayılan din ve vicdan özgürlüğü adım adım yok edilmektedir.

Azgın azınlık tarikatların görüşleri bugün bizzat devAClet tarafından dinmiş gibi topluma dayatılıyor, yaşam tarzına müdahale ediliyor, din ve vicdan özgürlüğü yok sayılıyor ama bütün bunların ötesinde başta öğrencilere olmak üzere bizzat iktidar tarafından ayrımcılık yapılıyor.

Türkiye'de bugün adı konulmamış şekilde şeriat rejimi hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bugün ülkemizde ciddi bir dinci baskı sorunu vardır! Böylesi bir ortamda ülkenin ilerici aydınlarının laikliği savunması suç değil, tersinden yurttaşlık görevi ve anayasal haklarının savunulmasıdır. Laikliği savunmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi yobazlara bırakmayacağız! Anayasasında laiklik yazan bir ülkede laiklik düşmanlarının iktidarda olması garabetine karşı bütün yurttaşları laikliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

