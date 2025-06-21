Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun\'da Başladı
21.06.2025 13:56
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Samsun'da Türkiye Kültür Yolu Festivali açılışında konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Bu, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımıdır." dedi.

Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun'daki etkinlikler dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen açılış programında konuştu.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanındaki en büyük organizasyonu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en önemli durakları arasında yer alan, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Alpaslan, artık turizm denildiğinde akla sadece deniz, kum ve plajın gelmediğini, kültür turizmi başta olmak üzere daha birçok farklı alanda da ciddi turizm rekabetinin yaşandığının görüldüğüne dikkati çekti.

Alpaslan, bu sebeple şehirlerin sahip olduğu turizm potansiyelini en doğru şekilde yönetmek ve avantaja dönüştürmek adına çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı.

Bilimsel veriler ışığında Samsun'un potansiyelini en doğru şekilde tespit ederek avantajlarını ön plana çıkartıp eksiklerin giderilmesi adına gerekli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Alpaslan, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımızın katılımıyla tanıtımı yapılan Samsun Turizm Master Planı, Samsun için büyük önem taşımaktadır. Yine geçtiğimiz kasım ayı içinde gerçekleşen Samsun Müzesi'nin açılışı, şehrin kültürel zenginliğine önemli katkı sunmuştur. İnşallah Bakanlığımızın desteğiyle yapımı tamamlanacak kültür merkezi ve kütüphane, Samsun'un kültür hayatına daha da güçlü potansiyel kazandıracaktır. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde 'kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm' anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 5 yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede, 20 şehirde gerçekleştirdiğimiz festival, marka projelerin olmasının yanında katılımcı sayısının da artması sebebiyle dünyanın en büyük festivali konumuna gelmiştir. Bu, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür ve turizm atılımıdır.

Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi uluslararası kültür sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır."

Alpaslan, Samsun'un bu yıl 9 gün boyunca festivale ev sahipliği yapacağının, 39 noktada 426 etkinliğin gerçekleştirileceğinin altını çizerek, 29 Haziran Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler, sahne performansları ve her yaşa uygun etkinliklerin süreceğini söyledi.

Bu yılki festivalde gençler ve çocuklar için çok özel etkinlikler hazırlandığını belirten Alpaslan, şöyle konuştu:

"Onları etkinliklerimizde görmeyi çok istediğimizi ve tüm etkinliklerimize beklediğimizi ayrıca belirtmek isterim. Halk müziğinden tasavvuf musikisine, klasik müzikten operaya, popüler müzikten dünya ezgilerine ve tiyatroya kadar geniş yelpazede halkımızı farklı mekanlarda sahne performanslarıyla buluşturacağız. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, insanlığın karşılaştığı her türlü zorluğa karşın kültürün ve sanatın iyileştirici yanına, dünyayı güzelleştirici etkisine sonuna kadar inanıyoruz. Maalesef bugün hepimizin gözü önünde büyük zulümlerin, büyük katliamların yaşandığı günlerden geçmekteyiz. Bu, hepimizi üzmekte. Egemen güçlerin desteğiyle yapılan bu zulüm, maalesef insanoğlunun bir yarası olarak hepimizin önünde durmakta. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi festivalimizde Filistin'i unutmadık. Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak, Filistin için özel etkinlikler hazırladık. Söyleşi, konferans, çalıştay ve atölye faaliyetlerinin yanında sinema ve tiyatro alanında da çok özel içerikler sizlerle buluşacak."

"Samsun'umuzun festival rotasında bulunmasından büyük heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum"

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Samsun'un geçmişten izler taşıyan, çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzellikleriyle de açık hava müzesini andırdığını dile getirdi.

Samsun'un devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü turizm markası olma hedefi yolunda ilerlediğini anlatan Tavlı, "Samsun'umuzun bu yıl da kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük ivme kazandıracağına inandığımız uluslararası bir kültür sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında bulunmasından büyük heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Minyatürlerle Samsun Sergisi" ve "Anadolu Masal Yolu" ile Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'ndeki "Türkiye'nin Minyatürleri Sergisi", "Yaşayan Miras: Bafra Zembili", "Kadim Toprak, Gelenek Miras Sergisi", "Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması", "Türkiye'nin Ustaları" Belgesel Gösterimi, "İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler Resim Sergisi"ni gezdi.

Programa AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan ve Ersan Aksu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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