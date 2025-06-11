Türkiye Kütüphaneleri İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye Kütüphaneleri İstatistikleri Açıklandı

11.06.2025 11:29
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2024'te Türkiye'de kütüphane sayısı azaldı, fakat halk kütüphanelerine ilgi arttı.

(ANKARA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kütüphane istatistiklerini açıkladı. 2023 yılında Türkiye'de 48 bin 733 kütüphane bulunurken, 2024 yılında bu sayı azalarak 44 bin 829'a düştü. 2024 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak 38 milyon 737 bin 705 kişiye ulaştı. 2024 yılında 73 bin 482 kitap yayımlandı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin "kütüphane istatistiklerini" açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin idari kayıtlarının esas alındığı verilere göre, kütüphane sayısı, 2024'te, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ile 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 44 bin 829 oldu. Bir önceki yıl, 2023'te kütüphane sayısı 48 bin 733 idi.

Kitap sayısı yüzde 3,2 arttı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2024'te yüzde 3,2 artarak, 2 milyon 613 bin 965 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 8,3 artarak, 1 milyon 829 bin 534, üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak, 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 5,4 azalarak, 65 milyon 227 bin 96 oldu.

Üniversite kütüphanelerinde elektronik kitap sayısı yüzde 6 arttı

Türkiye'de 487'si devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 637 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak, 125 milyon 428 bin 957 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 2 artarak 4 milyon 282 bin 978 olurken, kitap dışı materyal sayısı yüzde 4,1 azalarak, 1 milyon 594 bin 486 oldu.

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı yüzde 15,4 arttı

Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 15,4 artarak, 38 milyon 737 bin 705 oldu. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8,6 artarak, 6 milyon 726 bin 993 oldu.

2024 yılında 73 bin 482 kitap yayımlandı

Yayımlanan materyallerin sayısı 2024 yılında, 2023 yılına göre yüzde 6,5 azalarak 92 bin 595 oldu. Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2024 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 21,4'ünün akademik, yüzde 21,3'ünün yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,4'ünün ise eğitim olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye Kütüphaneleri İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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