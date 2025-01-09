Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği Güçleniyor

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez, askeri işbirliğinin güçlendiğini ve ilişkilerin ilerlediğini belirtti.

09.01.2025 21:46
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Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türkiye ile Kuveyt arasındaki askeri ve savunma işbirliğinin giderek güçlendiğini belirtti.

Kuveyt Büyükelçisi Sönmez, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Kuveyt arasında askeri ve savunma heyetlerinin yakın dönemdeki karşılıklı ziyaretleri vesilesiyle iki ülke ilişkilerinde arzu edilen ivmenin sürdüğünü kaydeden Sönmez, Kuveyt Genelkurmay Başkan Yardımcısı Hava Mareşali Şeyh Sabah Cabir Al-Ahmed Al-Sabah'ın 18 Aralık 2024'te Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün ise 11 Kasım 2024'te Kuveyt'e geldiğini hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı düzeyinde en son Şubat 2004'te Kuveyt'e gerçekleştirilen ziyaretin ardından yapılan son ziyareti oldukça önemli bulduğunu ifade eden Sönmez, "(Yapılan son ziyaret) İkili askeri ilişkilerimizi ele alma ve güçlendirme yönündeki mevcut karşılıklı iradenin somut bir örneği oldu." diye konuştu.

Sönmez, şöyle devam etti:

"Ziyarette herhangi bir anlaşma imzalanmadı, ancak halihazırda Kuveyt'le imzaladığımız askeri anlaşmalar vesilesiyle tesis ettiğimiz hukuki işbirliği temelinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve faaliyetlerimizi artırmayı temenni ediyoruz."

"2024 yılının Türkiye'nin Kuveyt'le diplomatik ilişkilerinin tesisinin 60. yıldönümü olduğuna" dikkati çeken Sönmez, "60. yıl vesilesiyle konser, arşiv sergileri ve tanıtım fuarları düzenleyerek bu önemli yıldönümünü kutladıklarını" söyledi.

"Askeri işbirliği giderek güçleniyor"

İki ülke arasındaki işbirliğine değinen Sönmez, "Türkiye ve Kuveyt arasındaki askeri ve savunma alanlarında da işbirliğimiz giderek güçleniyor. Düzenli olarak iki ordunun temsilcileri askeri diyalog toplantıları gerçekleştiriyor. Askeri heyetler, Türkiye veya Kuveyt'te düzenlenen çok uluslu ve ikili tatbikatlara birlikte katılarak operasyon yeteneklerini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Sönmez, "2023 yılında, bir Türk Özel Kuvvetler ekibinin de tatbikat düzenlemek üzere Kuveyt'i ziyaret ettiğini" anımsattı.

Sönmez ayrıca, "Kuveyt'in gelişmiş Türk savunma sistemlerini tedarik etmesi de dahil olmak üzere çeşitli savunma projelerinde yakın işbirliği içinde çalıştıklarına" işaret etti.

Büyükelçi Sönmez, "Kuveyt'le ilişkilerimizin her alanda son derece güçlü ilerlediğini memnuniyetle ifade etmek isterim. Mevcut ilişkileri daha da güçlendirme, işbirliğimizi farklı alanlarda çeşitlendirme ve artırma yönünde iki ülke liderliği arasında ortak bir irade var." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 7-8 Ocak'ta Kuveyt'e ziyaret gerçekleştirmişti.

Orgeneral Gürak, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı, Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı Sheikh Fahad Yousef Sauod Al-Sabah ile görüşmüştü. Görüşmelerde ikili askeri işbirliği imkanları ele alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye-Kuveyt Askeri İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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