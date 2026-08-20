Türkiye, Lübnan'a 40 Palet İlaç Gönderdi
AFAD, Türkiye'nin Lübnan'a sağlık yardımı olarak 40 palet ilaç ulaştırdığını duyurdu.
(ANKARA) - AFAD, Lübnan'da yaşanan insani kriz kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan 40 palet ilacın ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar kurumun koordinasyonunda Lübnan'a 8 "İyilik Gemisi" gönderdiği hatırlatıldı.
Son yardım kapsamında hazırlanan 40 palet ilacın Lübnan'a ulaştırıldığı, yardımların Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği eşgüdümünde Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildiği belirtildi.
Teslim törenine Lübnan Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Weam Abou Hamdan ile diğer bakanlık yetkililerinin katıldığı kaydedildi.
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