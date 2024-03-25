Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta toplu iftar yemeği düzenledi

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Türkiye Maarif Vakfı tarafından Bağdat'ta toplu iftar yemeği verildi.

Bağdat'ta düzenlenen iftar organizasyonuna Maarif Vakfı Bağdat Okulları kadrosu, okullardaki Iraklı öğrencilerle aileleri, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği personelleri ve Iraklı Türkmen aileler katıldı.

AA muhabirine konuşan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çaltılı, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'den dost ve kardeş ülke Irak'a selamlarımızı getirdik. Türkiye Maarif Vakfı Okullarımız olarak Irak'ın 3 şehrinde 15 okulumu mevcut. 3 bin 200 civarında öğrencimiz var. Yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi iftarda buluşturduk." diye konuştu.

Bu ramazanda Filistin'de acı ve soykırım yaşandığını ifade eden Çaltılı, bundan dolayı üzüntülü olduklarını söyledi.???????