Türkiye Maarif Vakfı Romanya Temsilciliği, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nda iftar programı düzenledi.
İftara, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ile iş dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından ve diplomatik temsilciliklerden konuklar katıldı.
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Altan, programdaki konuşmasında, TMV'nin başarısında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Kısa zamanda Romanya'da eğitim alanında bir atılım yapan Maarif'i canı gönülden kutluyorum. Bu başarıdan ötürü tüm Maarif camiasını gönülden tebrik ediyorum." dedi.
TMV Başkanı Akgün, "Türkiye Maarif Vakfı olarak biz de dünyanın 52 ülkesinde pek çok okul işletiyoruz. 440 civarında okulumuz var, 52 bin öğrencimiz var. Bu okul zincirimiz giderek genişliyor. İstiyoruz ki bu okullar Türkiye ile bulunduğu ülkeler arasında, halklar arasında bağların gelişmesine katkıda bulunsun. Bunun yolu elbette ki kaliteli, nitelikli eğitimden geçiyor." ifadelerini kullandı.
TMV Romanya Temsilcisi Alpaslan Ateş de Maarif okulunun Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğu güçlendirdiğini belirtti.
Akgün, Köstence'de de ziyaretlerde bulundu
Öte yandan Akgün, Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul'u da ziyaret etti.
Yurdakul ile Akgün arasındaki görüşmede, TMV'nin Köstence'de yapılması planlanan yeni kampüsü ve faaliyetleri ele alındı.
Akgün, Köstence'deki iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek iftar yaptı.
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