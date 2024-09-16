Türkiye-Malezya Diplomatik İlişkileri 60. Yılında

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Malezya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Ankara'daki otelde gerçekleştirilen resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşlarıyla başlayan etkinlik, Malezya'ya özgü dans gösterisiyle devam etti.

Bakan Güler, yaptığı konuşmada, bu gün vesilesiyle burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Malezya Günü ile Malezya Savunma Kuvvetleri Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da selamlarını iletiyorum." dedi.

Köklü dostluk bağları bulunan Malezya'nın Türkiye için her zaman özel ve önemli yere sahip olduğunu dile getiren Güler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1964'te tesis edildiğini anlattı.

Güler, "İlişkilerimiz, her zaman karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa edilmiştir. 2014 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükseltilen bu ilişkiler, 2022 yılında kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarılarak çok daha iyi boyuta ulaşmıştır." diye konuştu.

Türkiye ile Malezya arasındaki yakın ilişkilerin, iki ülkenin birbirine verdiği değeri ve duyduğu güveni ortaya koyduğuna dikkati çeken Güler, son yıllarda karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerin iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığına işaret etti.

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var"

Büyükelçi Sazali de "Malezya Günü" ve "67. Malezya Ulusal Günü"nün kutlanması için bir araya gelindiğini belirterek, Türkiye-Malezya ilişkilerinin 60. yıl dönümü dolayısıyla da özel bir yıl olduğunu ifade etti.

Ülkesinin Türkiye ile ikili ilişkilerinin sadece somut başarılara dayanmadığını, aynı zamanda tarih, kültür ve ortak inançlara dayandığını kaydeden Sazali, Türkçe olarak "Bir elin nesi var, iki elin sesi var." dedi.

Sazali, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomi, eğitim, savunma ve turizm alanlarındaki işbirliğine değinerek, 2023'te Türkiye'den 17 bin 275 kişinin Malezya'yı ziyaret ettiğini söyledi.