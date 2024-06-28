Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün 'gri listesi'nden çıktı - Son Dakika
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Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün 'gri listesi'nden çıktı

Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü\'nün \'gri listesi\'nden çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün bugünkü basın toplantısına dakikalar kala 'başardık' diyerek, Türkiye'nin 'gri liste'den çıktığını duyurdu. Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF'ın oluşturduğu 'gri liste'den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar bugün belli olacak.

28.06.2024 11:22
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(ANKARA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü'nün bugünkü basın toplantısına dakikalar kala "başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu.
Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) oluşturduğu "gri liste"den çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar bugün belli olacak. Kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan FATF'ın güncellenmiş listeyi açıklamasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden "Başardık" diyerek, Türkiye'nin "gri liste"den çıktığını duyurdu.
FATF Genel Kurulu'ndan açıklama bekleniyor
FATF Genel Kurulu, 26 Haziran'da Singapur'da başladı. Bugün FATF'tan Türkiye'nin durumuna ilişkin açıklama bekleniyor. Türkiye, yaklaşık 3 yıldır "gri listede" bulunduğu süreçte 40 standardın 39'u ile uyum sağladı. Türkiye'nin listeden çıkması halinde TL değer kazanabilir ve TL varlıklar güçlenebilir.
Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle Türkiye'yi 21 Ekim 2021 yılında "gri liste"ye almıştı. FATF, üye ülkeleri karapara aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda gösterdiği gelişmeler bakımından periyodik olarak denetliyor.
FATF'ın "gri liste"sinde Türkiye dışında Nijerya, Güney Afrika, Jamaika, Kenya, Vietnam, Yemen, Bulgaristan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Filipinler ve Suriye dahil olmak 20 ülke daha yer alıyordu.
FATF'nin halen 37 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunuyor. Türkiye ise FATF'a 24 Eylül 1991 tarihinde üye oldu.

Kaynak: ANKA

Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü'nün 'gri listesi'nden çıktı - Son Dakika

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