Türkiye-Moğolistan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye-Moğolistan İşbirliği Vurgusu

22.06.2026 19:36
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Bakan Çiftçi, Moğolistan ile ticaret ve iş birliğini artırma hedeflerini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile görüştü. Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesindeki kararlılığını vurgulayan Bakan Çiftçi, "Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesindeki hassasiyetini ve kararlılığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ulanbator'daki toplantımızda da bahsettiğimiz üzere, örgütün paravan okullar aracılığıyla eğitim kurumları üzerindeki etkisinin tamamen sona erdirilmesi, her iki ülkenin güvenlik çıkarları bakımından önem taşımaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile çeşitli alanlardaki iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Çiftçi, kısa süre içerisinde yeniden bir araya gelinmesinin çalışmalara ivme kazandıracağına inandığını belirterek, "11 Mayıs 2026 tarihinde Moğolistan'da gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ardından kısa bir sürede yeniden bir araya gelmemizin, çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu kapsamda davetimize icabetiniz için teşekkürlerimi sunarım. dedi.

TİCARETTEN EĞİTİME İŞ BİRLİĞİ

Moğolistan ziyareti sırasında gerçekleştirilen temasları hatırlatan Bakan Çiftçi, Savunma Bakanı Batlut Damba ile de bir araya geldiğini ve Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10. Dönem Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Çiftçi, "Bu vesileyle ticaret, yatırımlar, sanayi, bilim, teknoloji ve inovasyon, savunma sanayi, eğitim, tarım gibi pek çok konuda istişare imkanı bulduk ve kapsamlı bir KEK Protokolü imzaladık" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, mayıs ayında imzalanan protokolün ticari ilişkiler açısından önemli bir yol haritası olduğunu belirterek, "Bu protokol vesilesiyle, iş birliğimizi mümkün olan her alanda güçlendirme gayretinde olacağız." dedi.

Türkiye'deki program kapsamında Moğol heyetine serbest bölgeler ve ilgili kurumların iyi uygulama örneklerinin gösterileceğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, özel sektör firmalarıyla gerçekleştirilecek görüşmelerin de iki ülke ilişkilerine katkı sağlamasını temenni etti.

Türkiye'nin Moğolistan'ın ticaret portföyünü genişletme hedeflerine katkı sunabileceğini belirten Bakan Çiftçi, "Madencilik, lojistik, yenilenebilir enerji, gıda işleme ve hafif sanayi başta olmak üzere pek çok alanda güçlü iş birliği fırsatları bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin mevcut potansiyelin altında kaldığını ifade eden Bakan Çiftçi, "Bununla birlikte, ikili ticaretimizin mevcut yapısına baktığımızda, ticaret hacminin Türkiye lehine dengesiz bir görünüm sergilediğini görmekteyiz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi potansiyelinin altında kalmıştır" dedi.

"ORTAK HEDEF TİCARET HACMİNİ YAKIN GELECEKTE 500 MİLYON DOLARA ÇIKARMAK"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik hedefi de paylaşarak, "Ortak hedefimiz, bu ticaret hacmini yakın gelecekte 500 milyon dolara çıkarmaktır. Bu hususta da değerli katkılarınız büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Moğolistan'ın yabancı yatırımcıları çekme ve dış ticareti artırma yönündeki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, serbest bölgeler konusunda Türkiye'nin deneyimlerine dikkati çekerek, "Türkiye, yaklaşık kırk yıllık serbest bölge deneyimine sahiptir. Bu süreçte farklı sektörlere ve bölgesel ihtiyaçlara göre şekillenen çeşitli modeller geliştirilmiş; üretim, ticaret, lojistik ve teknoloji odaklı serbest bölgeler başarıyla uygulanmıştır" dedi.

Türk firmalarının Moğolistan'da yaklaşık 25 milyon dolar tutarında yatırımı bulunduğunu bildiren Çiftçi, firmaların inşaat, enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde başarılı projeler yürüttüklerini anlattı. Türk firmalarının Moğolistan'ın kalkınma projelerinde daha etkin rol almaya hazır olduğunu vurgulayan Çiftçi, özellikle Yeni Karakurum Şehri projesi kapsamında yer alan yeni havalimanı ile "14 Mega Proje" kapsamında bulunan enerji santralleri, arıtma tesisleri ve demiryolu projelerinde Türk şirketlerinin yer almasına yönelik destek beklentisini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın görev alanına giren konularda iş birliğinin geliştirilmesine hazır olduklarını belirten Bakan Çiftçi, "Başta afet ve acil durum yönetimi ve kamu güvenliği olmak üzere; sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele ile siber güvenlik gibi konularda iş birliğimizi geliştirmek için önemli fırsatlar bulunduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Kurumlar arasındaki doğrudan temasların ve bilgi paylaşımının artırılmasının önemine değinen Bakan Çiftçi, bu alanlarda hızlı ve somut ilerleme sağlanabileceğini ifade etti.

"FETÖ'NÜN PARAVAN OKULLAR ARACILIĞIYLA EĞİTİM KURUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SONA ERDİRİLMELİ"

Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesindeki kararlılığını da vurgulayan Bakan Çiftçi, "Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesindeki hassasiyetini ve kararlılığını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ulanbator'daki toplantımızda da bahsettiğimiz üzere, örgütün paravan okullar aracılığıyla eğitim kurumları üzerindeki etkisinin tamamen sona erdirilmesi, her iki ülkenin güvenlik çıkarları bakımından önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA

Moğolistan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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