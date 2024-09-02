Türkiye Muharip Gaziler Derneği: 'Famagusta' Dizisi Tarihi Gerçekleri Çarpıtıyor - Son Dakika
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği: 'Famagusta' Dizisi Tarihi Gerçekleri Çarpıtıyor

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, dijital platformda yayımlanacak 'Famagusta' dizisinin tarihi gerçekleri çarpıtarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin propagandasına hizmet ettiğini belirtti. Yumuk, Kıbrıs'ta Türk ve Rum halklarının 1571-1878 yılları arasında özgürce yaşadığını vurgulayarak, dizinin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamları unutturduğunu ve milli davaya zarar verdiğini ifade etti.

02.09.2024 18:47
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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, dijital platformda yayımlanacak "Famagusta" dizisinin, tarihi gerçekleri çarpıtarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet ettiğini belirtti.

Yumuk, yaptığı yazılı açıklamada, 1571'den 1878 yıIına kadar Türk idaresindeki Kıbrıs'ta, Rum ve Türk halklarının özgürce yaşadığını hatırlattı.

"Megali İdea" hayalindeki Yunanistan'ın adada yaptığı katliamlara dikkati çeken Yumuk, Türkiye'nin adaya barış ve özgürlük getirdiğini, 50 yıldır iki toplumun huzur içinde yaşadığını vurguladı.

Yumuk, şunları kaydetti:

"Dijital platformda yayımlanacak olan 'Famagusta' adlı dizi, tarihi gerçekleri çarpıtmak suretiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kara propagandasına hizmet etmektedir. Bu dizi, 1963-74 yılIarı arasında gözlerini kan bürümüş Kıbrıslı Rum çeteler tarafından katledilen Kıbrıs Türklerinin, aziz şehitlerimizin hatıraIarına büyük bir saygısızlık teşkil etmektedir. GerçekIeri olduğundan farklı yansıtmaya dönük bu tip nafile girişimler, milIi davamız Kıbrıs konusundaki mücadele azmimizi daha da güçlendirmektedir. Kıbrıs gazilerimizi, mücahit ve mücahidelerimizi saygı, şehitlerimizi rahmetIe anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Muharip Gaziler Derneği: 'Famagusta' Dizisi Tarihi Gerçekleri Çarpıtıyor - Son Dakika

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